Fotbalisté Bosny a Hercegoviny porazili na MS Katar 3:1 a mají postup na dosah
25. 6. 2026 – 1:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Bosny a Hercegoviny na světovém šampionátu porazili Katar 3:1 a obsadili ve skupině B třetí místo za Švýcarskem a Kanadou.
Se čtyřmi body mají na dosah účast ve vyřazovacích bojích, téměř jistě obsadí jedno z osmi postupových míst v tabulce třetích týmů.
Bosna šla do vedení gólem Kerima Alajbegoviče a po vlastní brance Sultána Braíka vedla 2:0. Katarský kapitán Hasan Hajdus ale ještě před přestávkou snížil. Pojistku nakonec zařídil až v závěru střídající Ermin Mahmič, hráč libereckého Slovanu.
Bosňané otevřeli skóre těsně před uplynutím půlhodiny hry. Alajbegovič převzal před hranicí vápna přihrávku od Ivana Bašiče, několika rychlými kroky si připravil míč na střelu a tvrdou ranou k bližší tyči překonal brankáře Abú Nadu. Osmnáctiletý talent patřící Bayeru Leverkusen se stal historicky nejmladším střelcem své země na MS.
Druhou branku si dali Katařané sami o pět minut později. Kolašinac milimetrový centrem z levé strany našel Edina Džeka, jenž vracel míč pod sebe na nabíhající spoluhráče, ale přihrávku srazil obránce Braík do protipohybu vlastního brankáře. Za další čtyři minuty se mohl Džeko zapsat mezi střelce, po samostatném úniku ale trefil pouze tyč.
Soupeř se navzdory velké herní převaze Bosny ve 42. minutě osmělil k útoku a jeho odvaha přinesla ovoce. Centr Pedra Miguela z pravé strany proletěl malým vápnem k Edmilsonu Juniorovi, jenž ještě sklepl míč Hajdusovi, který vstřelil 40. reprezentační gól. Fotbalisté z Perského zálivu mohli v nastavení první půle dokonce vyrovnat, Miguel ale napodobil Džeka a pouze rozezvonil tyč Vasiljovy branky.
Džeka při jeho jubilejním 150. reprezentačním startu nahradil v 64. minutě Mahmič. Bosenský kapitán a historicky nejlepší střelec střídání nesl nelibě a na lavičce náhradníků vzteky hodil o zem lahví s vodou. Tah trenéra Sergeje Barbareze se ale nakonec ukázal jako dobrý, protože právě Mahmič v 80. minutě po skrumáži ve vápně uzavřel skóre.
Hráč Liberce navázal na branku z úvodního zápasu proti Švýcarsku a je teď historicky nejlepším střelcem své země na MS. Při gólové oslavě ale svlékl dres a dostal za to žlutou kartu.
Katařané se nedočkali výhry ani při druhé účasti na světovém šampionátu. K utkání nastoupili bez Humáma Ahmada a Ásima Madibúa, kteří byli vyloučeni v duelu s Kanadou při debaklu 0:6. Madibú, jenž zlomil nohu Ismaelovi Konému, dnes dostal od disciplinární komise FIFA pětizápasový trest.