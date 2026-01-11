Fotbalisté Boloni dohrávali v Comu v deseti, o výhru přišli až v nastavení
11. 1. 2026 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Boloni s Martinem Vitíkem v obraně remizovali ve 20.kole italské ligy v Comu 1:1.
Hosté hráli půlhodiny v deseti, přesto poprvé po šesti kolech sahali po vítězství. Vyrovnávací gól inkasovali až v nastavení. Fotbalisté AS Řím vyhráli nad Sassuolem 2:0, tři body ukořistili potřetí v řadě a v neúplné tabulce poskočili na třetí místo. Pisa hrála v Udine 2:2, připsala si už desátou remízu a zůstává poslední.
Vitík začal na lavičce, ale už ve 26. minutě vystřídal zraněného Kolumbijce Lucumiho. Como po třech výhrách v řadě bez inkasované branky bylo blízko první domácí porážce v této sezoně. Nejlepší obranu v Serii A, která dosud inkasovala jen dvanáctkrát, zaskočil po změně stran útočník Cambiaghi. Italský reprezentant se šikovně protáhl mezi třemi protihráči, ale po hodině hry si pokazil reputaci. Ohnal se po soupeři loktem a na doporučení videorozhodčího dostal červenou kartu.
Už za čtyři minuty mohli domácí početní převahu využít. Rozhodčí souboj Vitíka s Řekem Duvikasem ocenil penaltou, ale u videa usoudil, že český obránce pravidla neporušil. Nejlepší střelec domácích Argentinec Paz sedmý gól nepřidal, jeho střelu zastavila tyč. Ve čtvrté nastavené minutě ale zachránil domácím bod Chorvat Baturina a Como na šestém místě může dál snít o první účasti na evropské scéně.
Nováček Sassuolo v Římě dlouho vzdoroval, až v poslední čtvrthodině ho pokořili Francouz Koné a Argentinec Soulé. Obhájce titulu z Neapole má na čtvrtém místě o bod méně, ale dva zápasy k dobru. Už v neděli se může vrátit na třetí příčku, pokud uspěje v souboji na hřišti lídra Interu Milán.
Další nováček z Pisy si od postupu mezi elitu připsal jediné vítězství, když na začátku listopadu uspěl proti Cremoně. Tentokrát začal nadějně a Tramoni mu zařídil vedení. Jenže to trvalo jen šest minut, než Belgičan Kabasele vyrovnal. Ještě do přestávky proměnil Angličan Davis penaltu. Pro nejlepšího střelce Udine to byl už šestý gólový zápis, přitom za dvě předchozí sezony se trefil dohromady jen třikrát. Dán Meister sice vyrovnal, ale Pisa, která se chystá dotáhnout přestup plzeňského útočníka Durosinmiho, poslední příčku neopustila.
Atalanta Bergamo se po rozpačitém podzimu vrací do formy, která ji loni vynesla do Ligy mistrů. Po třetí výhře v řadě bez obdržené branky je už na sedmém místě. Turín vyhrál dvakrát po sobě venku s čistým kontem, ale tentokrát ho o ně hned v úvodu připravil Belgičan De Ketelaere. V nastavení pak výsledek zpečetil střídající Chorvat Pašalič.