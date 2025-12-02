Fotbalisté Artisu a Sparty si zahrají o poslední místo ve čtvrtfinále poháru
2. 12. 2025 – 17:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve středu se rozhodne o posledním čtvrtfinalistovi domácího fotbalového poháru.
Finalista minulého ročníku pražská Sparta se v závěrečném osmifinále představí na stadionu druholigového Artisu Brno a bude chtít napravit šokující nedělní porážku v nejvyšší soutěži s Pardubicemi. Domácí zkusí favorita zaskočit, i když k soutěžnímu duelu nastoupí po téměř měsíční pauze.
Sparta neprožívá ideální období. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli jen tři z posledních deseti soutěžních zápasů, o víkendu doma podlehli Pardubicím 2:4 a z druhého místa prvoligové tabulky ztrácejí na vedoucí Slavii už pět bodů.
"Odehráli jsme nejhorší první poločas za dobu, co jsem ve Spartě. Mým úkolem teď je, abychom to napravili. Do konce roku nás čeká včetně poháru pět zápasů a všechny budou důležité. Všechny potřebujeme zvládnout," řekl Priske.
Letenští se s Artisem, který dříve nesl název Líšeň, utkají v poháru během poslední doby již potřetí. V roce 2021 Pražané zvítězili 3:0, předloni jen těsně 1:0. Brňané naposledy hráli soutěžní zápas 8. listopadu, kdy v závěrečném podzimním kole druhé ligy porazili slávistickou rezervu a přezimují na třetím místě tabulky.
V minulém týdnu Artis v přípravném utkání na umělé trávě zdolal Jihlavu 3:2. "Není to ideální, jeden zápas nám odpadl, navíc pár hráčů postihla drobná viróza. Takže sestavu dáme dohromady až v den zápasu," řekl ČTK trenér Artisu Jiří Chytrý.
Brněnští očekávají návštěvu kolem pěti tisíc diváků. "Zápas beru jako velkou konfrontaci s předním českým týmem. Pro nás to bude svátek, v němž chceme v rámci možností uspět," uvedl Chytrý.
"Pardubičtí nám výhrou na Letné trochu vzali vítr z plachet. Spartu jsme chtěli zaskočit my. Oni teď budou mít nůž na krku, aby si napravili reputaci. Pro nás to i tak znamená, že musíme podat maximální výkon," dodal kouč, jehož svěřenci o kolo dříve vyřadili na penalty Slovan Liberec.
Artis se nejspíš bude muset obejít bez reprezentantů Ománu Chálida Braikího a Dahmána, kteří sice už dostali víza, ale klub stále řeší jejich cestu do Brna. "Možná přiletí dnes večer či ve středu dopoledne. Pokud to stihnou, připojí se k týmu, ale do utkání by mohli naskočit tak na nějaké dostřídání v závěru," řekl Chytrý.
Los jarního čtvrtfinále se uskuteční v pátek v Praze. Z poháru již vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz MOL Cupu bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.