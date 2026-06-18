Fotbalisté Anglie porazili Chorvatsko 4:2, Kane už dal v historii MS deset gólů
18. 6. 2026 – 0:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4:2 nad Chorvatskem.
V prvním poločase dvakrát skóroval Harry Kane, za medailisty dvou posledních MS dvakrát vyrovnávali Martin Baturina a Petar Musa. Po přestávce rozhodli Jude Bellingham a střídající Marcus Rashford. V druhém utkání skupiny L se dnes od 01:00 SELČ v Torontu utká Ghana s Panamou.
Zápas byl reprízou semifinále šampionátu z roku 2018, v němž Chorvatsko zvítězilo nad Anglií 2:1 po prodloužení. Kane má v historické tabulce střelců MS již deset gólů. Čtyřicetiletý kapitán Chorvatů Luka Modrič se představil na pátém světovém šampionátu.
Chorvatský kouč Dalič zvolil na hrot Musu. Útočník domácího Dallasu získal se Slavií dva mistrovské tituly v české lize a v roce 2020 se podělil se sparťanem Kozákem o korunu krále střelců. Pro Chorvaty začal zápas nešťastně. Modrič ztratil přehled ve vlastní šestnáctce, při snaze o odkop nakopl Maduekeho, o němž nevěděl, a rozhodčí Turpin bez váhání nařídil pokutový kop.
Míč si vzal Kane a jeho první pokus brankář Livakovič vyrazil. Po kontrole u videa se však exekuce opakovala, protože gólman vyrazil z brankové čáry příliš brzy. Podruhé už Kane penaltu proměnil. Soupeř však dokázal vyrovnat. Petar Sučič připravil střeleckou pozici pro Baturinu, na jehož ránu si sice brankář Pickford sáhl, ale gólu nezabránil.
V závěru první poločas vygradoval. Rice rozehrál rohový kop přesně na svého kapitána a neobsazený Kane se hlavou nemýlil. Král střelců z MS v roce 2018 si připsal desátou trefu do historické tabulky a dotáhl se v čele pořadí Angličanů na legendárního Linekera. Kane zaznamenal 81. gól v reprezentaci, jejímž je nejlepším střelcem. Soupeř však v nastaveném čase těsně před přestávkou podruhé vyrovnal. Po vydařené akci Perišič sklepl míč za sebe a Musa překonal Pickforda.
Hned ve druhé minutě druhé půle už ostrovní tým opět vedl. Bellingham unikl po křídle a nezadržitelný průnik do šestnáctky završil přesnou střelou k tyči. Angličané si pak vytvořili velký tlak a Livakovič byl v ohni střel. Dalič jako prvního vystřídal Modriče, jemuž zápas nevyšel.
V závěru tři body Angličanům pojistil střídající Rashford. Chorvatsko prohrálo ve skupinové fázi na MS poprvé od roku 2014, na minulých dvou turnajích prošlo do vyřazovací fáze bez porážky.
Angličané v druhém utkání nastoupí v úterý od 22:00 SELČ v Bostonu proti Ghaně, Chorvati narazí ve středu od 01:00 SELČ v Torontu na Panamu.