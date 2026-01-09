Fotbalisté AC Milán hráli doma s Janovem 1:1, Inter se jim vzdaluje
9. 1. 2026 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté AC Milán v 19.kole italské ligy hráli s FC Janov 1:1 a na městského rivala Inter ztrácejí v čele tabulky už tři body.
Porážku přitom odvrátili až v nastavení, v němž navíc přežili penaltu. Nováček z Cremony promarnil v utkání s Cagliari dvoubrankové vedení a po remíze 2:2 zůstává už pět kol bez vítězství.
Milán naposledy prohrál v úvodním kole také doma s Cremonou, od té doby v 16 ligových kolech nenašel přemožitele. Tentokrát ho nachytal jeho bývalý hráč Colombo, který na zdejším stadionu před pěti lety vstoupil do velkého fotbalu. Po hodině hry dostal míč do sítě Američan Pulisic, ale diváci se z vyrovnávací branky dlouho neradovali, protože video odhalilo, že si autor osmi ligových gólů pomohl rukou.
Až v nastavení odvrátil porážku Portugalec Leao. Janov přesto mohl nad Milánem zvítězit poprvé od března 2020 po devíti zápasech. Ale rumunský záložník Stanciu, bývalý hráč Slavie i Sparty, poslal míč z penalty vysoko nad břevno.
Cremona ve čtyřech posledních kolech vyšla střelecky naprázdno, norský útočník Johnsen však ukončil brankový půst už ve 4. minutě. Hráč, který většinu dosavadní sezony strávil na lavičce, se v nejvyšší soutěži trefil poprvé po čtyřech letech od svého premiérového gólu ještě v dresu Benátek.
Branku mu připravil bývalý anglický reprezentant Vardy a na konci první půlhodiny sám přidal druhou. I v 38 letech odvádí Cremoně skvělé služby a s pěti góly je jejím nejlepším střelcem. Po změně stran ale hosté ze Sardinie zachránili bod. Francouz Adopo zápas zdramatizoval a jeho dvacetiletý krajan Trepy při svém debutu v Serii A tři minuty před koncem vyrovnal.