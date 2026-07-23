Fotbalista Chorý se vrátil do kádru Slavie, zasáhl majitel klubu Tykač
23. 7. 2026 – 14:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii.
Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Douděra by naopak měl odejít do zahraničí, má několik nabídek.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík oba reprezentanty po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků, vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu v květnu uvedl, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého však zasáhl majitel Slavie Pavel Tykač, který po dnešní dopolední schůzce dal jednatřicetiletému útočníkovi ještě jednu šanci. Za českého reprezentanta se opakovaně přimluvili i hráči a realizační tým v čele s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským.
"Ohledně Tomáše Chorého zasáhl majitel Pavel Tykač, který do rozhodnutí během dvou let sáhl pouze dvakrát. Potřetí to bylo v případě Tomáše Chorého, se kterým několikrát hovořil. Rozhodl se, že mu dá ještě jednu šanci. Dnes dopoledne jsem obdržel závazný akcionářský příkaz vrátit Tomáše do A-týmu," řekl Tvrdík.
"Jsem rád, že mě Pavel Tykač zbavil tohoto složitého rozhodování. Chceme Tomáše Chorého ze sezony 2024/25 a nikoliv z té poslední, nechceme ho mít před disciplinárkou," dodal Tvrdík.
Chorý má za sebou opakované prohřešky a v minulé sezoně dostal dva dlouhé tresty. Vloni v létě mu disciplinární komise zastavila činnost na šest zápasů za úder do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. V květnu v nedohraném derby byl vyloučen za zásah loktem do obličeje obránce Sparty Asgera Sörensena a dostal rovněž trest na šest utkání. Tři duely mu ještě na startu nové sezony zbývají.
Douděra by měl naopak Eden opustit. "Už před koncem sezony avizoval, že by si chtěl zahrát někde v zahraničí. V tuto chvíli preferuje odchod do zahraničí, objevují se první nabídky. Není to o tom, že by tady nechtěl hrát, ale touží po zahraničí. Děkujeme mu za práci ve Slavii," řekl Tvrdík.