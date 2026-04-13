Forint po Orbánově volební porážce vystoupil na čtyřleté maximum
13. 4. 2026 – 11:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarský forint se dnes vůči euru vyšplhal na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky.
V nedělních parlamentních volbách opoziční strana Tisza porazila vládní stranu Fidesz dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vítězství opozice by mohlo Maďarsku obnovit přístup k miliardám eur z fondů Evropské unie, který zablokovaly spory s Orbánem, píše agentura Reuters.
Krátce před 9:00 SELČ euro vůči forintu ztrácelo zhruba 2,4 procenta a pohybovalo se v blízkosti 366 HUF/EUR.
Podle údajů maďarského volebního úřadu po sečtení téměř 99 procent okrsků by měla Tisza vedená Péterem Magyarem získat 138 ze 199 křesel v parlamentu, což by jí zajistilo ústavní většinu. "Investoři výsledek přivítají," uvedli analytici ze společnosti Capital Economics.
Magyar v neděli večer prohlásil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii. Dodal, že v Bruselu odblokuje peníze z unijních fondů, které Evropská komise zmrazila za Orbánovy vlády.