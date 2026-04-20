Focal MUSO Hekla – Jak zní prémiový bezdrátový reproduktor?
20. 4. 2026 – 12:09 | Komerční sdělení | Inzerce
Sedím v křesle a poslouchám demonstrační album Dolby Atmos Ray Tracing od Jennifer Athena Galatis. Najdete jej na streamovací platformě Qobuz a jsou zde jen dvě skladby, Ray Tracing Sound Pt. 1 a 2. V aplikaci Focal & Naim, kterou jednoduše nainstalujete i na jakýkoliv MacBook s Apple procesorem (M1 – M5) lze při rozkliknutí detailu skladby, kde se ovládá i hlasitost, měnit jednotlivé režimy signálového procesoru.
Je jich pět a jsou duplicitně umístěny i v otočném ovladači na horní straně Hekly. Dolby Movie pro filmy, Dolby Music pro hudbu, Dolby Night pro dynamický, noční poslech, Sphere Movie pro klasické prostorové stereo s dynamikou pro filmy a konečně Sphere Music, což je základní režim pro poslech hudby.
Jelikož je nahrávka kódována v rozložení 7.1.4 Dolby Atmos, přepínám ze sférického zvuku na Dolby Music. Zvuk se ještě více zvedne z reproduktoru a ten sám o sobě přestanu vnímat. Jak mám sklopený pohled k MacBooku a píšu, hudba na mě teče z přední stěny. Efekt je naprosto jedinečný, popravdě – na jedno-krabicové zařízení absolutně dechberoucí.
Neodolám a pouštím album Hapier Than Ever od Billie Eilish, které je na Tidal dostupné v Dolby Atmos. Začínám úvodní písní ve standardním nastavení Sphere Music. Zážitek opět prvotřídní, stojí za to vyzkoušet, zdali vám bude vyhovovat více režim kina, či hudby. To jsou ale všechno specialitky, které běžná rodina pravděpodobně mít nebude. Proto si oprašuji znalosti přenosu hudby přes BlueTooth protokol a zkouším streamovat z MacBooku Pro a aplikace Apple Music přes Air Play přímo do tohoto přírůstku od Focal & Naim.
Narážím na nový single Davida Kollera Víc než slova, tak jej pouštím do éteru. Je to taková celkem sympatická hitovka, trochu efektních trumpetek ve stylu Laca Deciho, ale jeho albu Nic není nastálo se to zdaleka nepřiblíží. Mladým se to bude líbit a o ty jde i v dnešním povídání zejména. HiFi svět je totiž opět v situaci, kdy kromě technologií se mění i styl poslechu hudby. Podle toho reagují i slavné značky včetně Focal & Naim a pro nás je radostí každý takový produkt, jako byl Naim Uniti Atom, první Naim Mu-So, nebo současná novinka Focal Mu-So Hekla, kterou mám právě ve svém poslechovém obýváku. Když už jsem v té aplikaci od Apple, kterou vlastně platím tak nějak ze setrvačnosti v rámci balíčku služeb – nebudu přeci jako muž s vytříbeným vkusem poslouchat AAC hudbu přes BT, pouštím si jejich výběr New Music. Čistě ze studijních důvodů, neboť zde najdu právě vycházející skladby, které bude dost možná poslouchat i cílovka tohoto produktu. Produktu, který se stane srdcem zábavy každé domácnosti lusknutím prstů.
Audio, které je schopen, nebo spíše ochoten produkovat hardware od Applu při přenosu vzduchem nezní vlastně vůbec blbě. Pravda, i Spotify Connect, kterou Hekla společně se stejnými možnostmi pro Tidal a Qobuz nabízí, zní o poznání lépe, ale tady sakra nejsme ve vysokém High-Endu, kde zkoumáme vliv sepnutí sousedovy lednice na zvuk v naší akusticky ošetřené laboratoři, tady se bavíme o zábavě a opravdovém životě. A to je koukání na filmy, poslouchání jakékoliv muziky a samozřejmě řada večírků s rodinou a přáteli, při kterých chceme tančit, zpívat a bavit se! A zde musím bez okolků napsat – tohle je fakt absolutní BOMBA! Je to přesně takový ten zvuk: „Neřeš strukturu a tranzienty, dej si drink a bav se!“
Když už jsem zkusil i ten „nejhorší“ zdroj zvuku nedá mi to, abych nezkusil ten „nejlepší. Posílám z aplikace Audirvana do Focalu testovací skladbu Lets Spend Together v akustickém kytarovém pojetí a ve formátu DXD 32/352,8 a jediné co se stane je, že ji DA převodník v Hekle přijme v 24 bit hloubce, namísto originálních 32 bit. Vzorkovací frekvence na 352,8 kHz zůstane stejná a zvuk je šťavnatý, plný dozvuků, dechu kytaristy s krásně kontrolovaným kontrabasem bez jediného náznaku nějaké uhuhlanosti.
Rozdíl mezi AAC z BT přenosu a touhle parádičkou je asi jako fast food někde na rohu ulice s fine dinning večeří v opulentním gastro chrámu. Samozřejmě předpokládám, že si ji integrovaný DAC přechroupal do něčeho, s čím umí pracovat, ale zároveň to dokazuje starou pravdu – co dáš, to dostaneš. Takže pokud pošlete špičková data, dostanete špičkový zvuk. Čímž se dostáváme vlastně do hlavní přednosti tohoto all-in-on systému, dokáže být obrovský parťák pro domácí zábavu, kino i party, ale pokud si chcete poslechnout kvalitní hudbu v intimním poslechu, ani tady nezklame. Dokáže hrát totiž nejen jak tlampač na Matějské pouti, ale zároveň jako distingovaný systém pro večerní dávku jazzu. Rozsah talentu je absolutně neuvěřitelný.
27.3. t.r. vyšlo dle mého názoru velice zajímavé album Honora od britské umělkyně, která si říká Flea. Je to ta Flea, není to ten sympatický plešatý basák z Red Hot Chili Peppers. Flea tvoří hudbu, která tančí na hranici mezi dark popem, elektronikou a velkou mírou experimentálními postupy, s velkou dávkou melancholie, ale i s prvky world music. Není to popík na cestu do práce, je to spíš takový sound pro rozjímání, přemýšlení, nebo prostě poslech s lehkým soustředěním. Každopádně je to ale zvukově náročná nahrávka, plná pevných basů, specifického vrstvení, prostoru a překvapivých aranží. Kdyby byla Hekla dalším „soundbarem“, dostal bych kouli nabasovaného hluku. To je ale pod úrovní jak Focalu, tak Naimu. Zde je přesně cítit ta vysoká prestiž, kterou si obě značky drží i u lifestyle produktů řady Mu-So.
Pokud jste slyšeli některý z předchozích modelů a říkali jste si, že sakra to hraje pěkně, zde je překvapení o 100% výše. Na zmiňovaném albu je například skladba s málo optimistickým názvem Morning Cry. Je to taková celkem svižná session moderního jazzu, basa, bicí, trubka, hodně činelů, do toho basové sólíčko, trumpetista jen tak přifukuje na pozadí, aby vzápětí převzal žezlo. I při relativně nízké hlasitosti jsem svědkem velice expresivního obrazu, který je absolutně přesný, s nativně sfázovanou dynamikou, bez jediného zaváhání. Pokud zvýším hlasitost, zvuk se zvedne na Heklu jako bájný Fénix a reproduktor se ztratí. Ano, lehce jsem si pomohl a podložil celou tuto metrovou krásku třemi antirezonančními puky Orea Bordeaux od společnosti IsoAcoustics, což bych doporučil každému. Oddělíte rezonančně celý systém od podložky, což zajistí čistý, ohraničený zvuk bez zahuhlaných basů.
Basy jsou u Mu-So Hekla jedno z hlavních témat. Basa tvrdí muziku, o tom není sporu, nicméně po prvním spuštění a poslechu testovací série vás mohu s klidným srdcem utvrdit, že dedikovaný výstup pro subwoofer na zadní straně je určen pravděpodobně jen těm největším technařům. Pokud si člověk uvědomí vlastně kompaktnost celého systému, je přednes na nižších středech absolutně bez výhrad. Každý z hudebních profilů v aplikaci Focal & Naim, která je samozřejmě ke stažení zdarma, navíc umožňuje ovlivnit každý zvlášť dle vašich preferencí.
Aby to bylo maximálně snadné, jsou zde jen tři ekvalizační pásma – basy/středy/výšky s proměnným nastavením +/- 6dB. Stejně tak můžete aktivovas tradiční funkci Loudness, která pomůže zdůrazněním basů a výšek při extra tichém poslechu. Díky výkonnému DSP a digitálním zesilovačům z dílny Naim pak můžete dle libosti naladit šířku i hloubku scény, šíři prostoru, vytáhnout, či potlačit hlasovou složku, ale i ladit intenzitu nízkých frekvencí. Funkce Upmixer zase sjednocuje prostorový vjem u klasického sterea tak, aby nebyl pouze plochým 2D poslechem. Vše se samozřejmě dá aktivovat i deaktivovat a je spojeno s velice jednoduchou kalibrací pomocí vašeho mobilu.
Ona to není ani kalibrace, je to spíše zaměření přístroje v prostoru vašeho pokoje, kdy mobil pomůže určit vzdálenosti od posluchače, stěn, podlahy a stropu. Mu-So Hekla pak vytvoří profil, který si můžete zapnout/vypnout a doladit pomocí shora uvedenými doplňkovými nastaveními. Všechny tyto drobnosti však tvoří vyspělý celek, který zaujme každého posluchače. Takže podle mého soudu, pokud hledáte něco výkonného, hudebního, filmového, hifistického, večírkového, no prostě rodinného – zde jste správně!
Focal Mu-So Hekla splní veškeré nároky, které na něj budete mít. A až se budete chtít posunout výše, zůstane vám prostě soundbar nabitý energií i šarmem.
