FN Olomouc zřídila linku pro pacienty s defibrilátory, o které se zajímá policie
12. 2. 2026 – 14:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fakultní nemocnice (FN) Olomouc dnes zprovoznila informační linku, na které pacienti s defibrilátorem ICD získají informace o tomto přístroji a mohou se objednat ke kontrole v ambulanci.
Nemocnice tak učinila na pokyn ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který ji k tomu vyzval v souvislosti policejním vyšetřováním implantací těchto defibrilátorů ve FN Olomouc. Prověřování se týká stovek pacientů, implantace ICD policisté vyšetřují kvůli podezřeni z podvodu a těžkého ublížení na zdraví.
Informační linka je na čísle 703 472 577 v provozu v pracovní dny od 07:00 do 15:00 a obsluhují ji lékaři z kardiostimulační a ICD ambulance I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc. "Jejím prostřednictvím mohou pacienti získat základní informace ohledně svého přístroje a mohou se jednoduše objednat k časné návštěvě v ambulanci. Z důvodu zachování bezpečnosti osobních údajů pacientů a v souladu s GDPR nemohou být telefonicky poskytovány konkrétní informace o zdravotním stavu," řekl ČTK mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže korigovat zpět do normálního rytmu. Policisté zjišťují, zda ve všech případech bylo namístě defibrilátory pacientům voperovat. Nemocnice odmítla, že implantované přístroje ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři defibrilátory podle vedení FN Olomouc voperovali jen lidem, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.
Informační linka podle ministra pomůže předejít zbytečné nejistotě u pacientů, kterým lékaři FN Olomouc defibrilátory voperovali. Vojtěch si zároveň od vedení FN Olomouc vyžádal komplexní zprávu včetně detailní časové osy, přijatých opatření a stavu interní revize. "Personální odpovědnost budu řešit ve chvíli, kdy budu mít k dispozici úplné informace," uvedl ve středu Vojtěch.
Policejní mluvčí Libor Hejtman v úterý ČTK sdělil, že kriminalisté mají na základě znaleckého posudku závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací defibrilátorů u několika stovek pacientů se závažnými srdečními problémy. Vyšetřovatel tak v pondělí zahájil trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžké ublížení na zdraví, podvod a přečinu ublížení na zdraví, řekl Hejtman. Sazba za tyto trestné činy činí pět až 12 let vězení.
Mluvčí nemocnice uvedl, že případ se týká mezinárodní klinické studie, která začala v roce 2024 a na žádost vedení nemocnice byla ukončena loni v únoru. "Pro zadavatele studie nemocnice porovnávala výsledky léčby svých pacientů s implantací ICD s těmi, kteří měli předepsanou pouze farmakologickou léčbu. Vyšetřování je zaměřeno na možné nesrovnalosti mezi zdravotnickou dokumentací FNOL a výsledky reportovanými zadavateli studie," uvedl Fritscher. Dodal, že na podnět bývalého primáře kardiologie FN Olomouc Davida Hutyry bylo vyšetřování rozšířeno na běžné implantace od roku 2015 do února 2025.
Hutyra deníku Mladá fronta Dnes (MfD) řekl, že na možná závažná pochybení upozorňoval osobně i e-mailem už před rokem vedení FN Olomouc i kardiologické interní kliniky. S informací, že vedení nemocnice vědělo o manipulacích s daty pacientů, ale na policii se neobrátilo, přišel server Seznam Zprávy. "Naši právníci to tehdy vyhodnotili tak, že to nepodléhá ohlašovací povinnosti," uvedl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.