4. 5. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Finský prezident Stubb dnes zahájí dvoudenní návštěvu ČR, přijme ho Pavel
Finský prezident Alexander Stubb zdroj: Profimedia
Finský prezident Alexander Stubb dnes setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu ČR.

Po uvítacím ceremoniálu na Pražském hradě budou státníci hovořit například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). Očekává se i diskuse o situaci na Blízkém východě či bezpečnosti strategických námořních tras. Po soukromé schůzce a jednání delegací je v plánu společné vyjádření pro média.

Stubb by se měl během návštěvy ČR vedle Pavla sejít také s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Setkají se i s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.

Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v ČR jako prezident už v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.

diplomacie Finsko ČR Pavel
ČTK

