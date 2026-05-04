Finský prezident Stubb dnes zahájí dvoudenní návštěvu ČR, přijme ho Pavel
4. 5. 2026 – 6:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Finský prezident Alexander Stubb dnes setkáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem zahájí dvoudenní návštěvu ČR.
Po uvítacím ceremoniálu na Pražském hradě budou státníci hovořit například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). Očekává se i diskuse o situaci na Blízkém východě či bezpečnosti strategických námořních tras. Po soukromé schůzce a jednání delegací je v plánu společné vyjádření pro média.
Stubb by se měl během návštěvy ČR vedle Pavla sejít také s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Setkají se i s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.
Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v ČR jako prezident už v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.