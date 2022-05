Finové rozhodli: Podávají přihlášku do NATO

Finové tím udělají definitivní tečku za érou nazývanou findlandizace, kdy Finsko pro to, aby si udrželo suverenitu, podřizovalo svou zahraniční politiku Sovětskému svazu.

V příštích dnech by měl rozhodnutí schválit finský parlament, ale to je považováno za formalitu, píše agentura AP. Jasná většina poslanců vstup do aliance podporuje a je mu nakloněno i veřejné mínění.

Žádost o členství Finové předloží v Bruselu patrně už příští týden.

⚡️⚡️⚡️#Finland has decided to apply for membership in #NATO



This is reported by Reuters with reference to the statement of the country's president Sauli Niinisto. pic.twitter.com/tsF8yM9dAk