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Finální tečka. Brzobohatý prodává dům pojmenovaný po Daniele

12. 6. 2026 – 6:51 | Magazín | Jana Strážníková

Finální tečka. Brzobohatý prodává dům pojmenovaný po Daniele
zdroj: Profimedia.cz
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Z nabídek pronájmu nenápadně zmizela Brzobohatého Villa Daniela. Důvod se ukázal až za nějakou dobu.

Jak víme díky zprávě, která snad několik týdnů otřásala českou společenskou scénou a plnila stránky novin, Ondřej Brzobohatý se rozchází (a nejspíš i rozvádí) s manželkou Danielou Brzobohatou, dříve Písařovicovou.

Všechno, alespoň zvenčí, probíhá v klidu a respektu, což je pro Ondřeje se zkušenostmi s táhlou soudní bitvou s jinou exmanželkou jistě velmi vítaná změna.

Konec vztahu a manželství je ale tak či tak velká událost, kterou většinou nejde vyřešit jen tak lusknutím prstů. A nejspíš právě součástí různého vypořádávání a dělení majetku lidí, jejichž cesty se rozešly, je událost, které si všimla redakce eXtra.cz: Z nabídek k pronájmu nenápadně zmizela Brzobohatého vila.

Villa Daniela nese jméno právě po nyní již bývalé lásce a hudebník si ji pořídil koncem listopadu 2024 za deset milionů korun. Jednalo se od začátku o obchodní záměr: Sídlo stojí hned vedle golfového resortu a Brzobohatý ji pronajímal klidně za 10 tisíc za noc.

Zmizení nabídek pronájmu má ale jasné vysvětlení. Brzobohatý totiž objekt prodává, jak prozrazuje inzerát na S-Realitách.

Dle popisu jde o rodinný dům 4+kk s rozlohou 115 metrů čtverečních. Nabízí tři ložnice, dvě koupelny, obývák, terasu a zahradu. Cenu inzerát neuvádí, dozvíte se ji až na vyžádání. Můžete nicméně vzít jed na to, že méně než oněch deset mega to opravdu nebude.

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Tagy:
rozvod láska rozchod vztah prodej hudebník nemovitost
Zdroje:
Extra.cz, Sreality.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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