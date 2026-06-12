Finální tečka. Brzobohatý prodává dům pojmenovaný po Daniele
12. 6. 2026 – 6:51 | Magazín | Jana Strážníková
Z nabídek pronájmu nenápadně zmizela Brzobohatého Villa Daniela. Důvod se ukázal až za nějakou dobu.
Jak víme díky zprávě, která snad několik týdnů otřásala českou společenskou scénou a plnila stránky novin, Ondřej Brzobohatý se rozchází (a nejspíš i rozvádí) s manželkou Danielou Brzobohatou, dříve Písařovicovou.
Všechno, alespoň zvenčí, probíhá v klidu a respektu, což je pro Ondřeje se zkušenostmi s táhlou soudní bitvou s jinou exmanželkou jistě velmi vítaná změna.
Konec vztahu a manželství je ale tak či tak velká událost, kterou většinou nejde vyřešit jen tak lusknutím prstů. A nejspíš právě součástí různého vypořádávání a dělení majetku lidí, jejichž cesty se rozešly, je událost, které si všimla redakce eXtra.cz: Z nabídek k pronájmu nenápadně zmizela Brzobohatého vila.
Villa Daniela nese jméno právě po nyní již bývalé lásce a hudebník si ji pořídil koncem listopadu 2024 za deset milionů korun. Jednalo se od začátku o obchodní záměr: Sídlo stojí hned vedle golfového resortu a Brzobohatý ji pronajímal klidně za 10 tisíc za noc.
Zmizení nabídek pronájmu má ale jasné vysvětlení. Brzobohatý totiž objekt prodává, jak prozrazuje inzerát na S-Realitách.
Dle popisu jde o rodinný dům 4+kk s rozlohou 115 metrů čtverečních. Nabízí tři ložnice, dvě koupelny, obývák, terasu a zahradu. Cenu inzerát neuvádí, dozvíte se ji až na vyžádání. Můžete nicméně vzít jed na to, že méně než oněch deset mega to opravdu nebude.