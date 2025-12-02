Fialův kabinet zoufale shání miliardy, zemědělci ostrouhají a dostanou zaplaceno až za rok
2. 12. 2025 – 9:19 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Státní kasa hlásí alarmující stav a vláda v demisi má plné ruce práce, aby na poslední chvíli zalepila obří díry v rozpočtu. Zatímco ministři horečně přesouvají stamiliony mezi resorty, aby zbylo na důchody a platy ve školství, jedna skupina si vytáhla Černého Petra. Zemědělci a myslivci mají smůlu – na své peníze si budou muset počkat až do ledna. Kde se stala chyba a kolik miliard ve skutečnosti chybí?
Konec roku se blíží a nervozita ve Strakově akademii stoupá. Premiér Petr Fiala se sice snaží zachovat klidnou tvář a uklidňovat veřejnost, že stát své závazky splní, ale realita připomíná spíše zoufalou hru na škatulata s miliardami korun. Peníze chybí na ty nejcitlivější výdaje – sociální dávky, školství i provoz soudů. Dosluhující kabinet tak musí sáhnout k nepopulárním přesunům z kapitol úřadů, které letos nestihly utratit vše, co měly.
„Všechny závazky budou splněny. Budeme na tom pracovat do poslední chvíle,“ prohlásil Fiala stroze po čtvrtečním jednání vlády, aniž by prozradil detaily, kde přesně vláda chybějící prostředky vezme. Pouze suše dodal, že takové manévry jsou na konci roku běžné. Pro zemědělce ale taková slova příliš útěchy nepřináší.
Zemědělci a myslivci na vedlejší koleji
Nejhůře situaci odnáší resort zemědělství, kterému v rozpočtu zeje díra o velikosti více než 1,5 miliardy korun. Úředníci už otevřeně přiznávají, že letos se všechno zaplatit nestihne. Prioritu dostávají jiné sektory a hospodáři v lesích či myslivci si musí nechat zajít chuť.
Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý situaci popsal bez obalu: „Zhruba 730 milionů chybí na hospodaření v lesích a podporu myslivosti. S jejich profinancováním počítáme na začátku příštího roku.“
Problémy hlásí i Státní zemědělský intervenční fond, kde chybí peníze na dotace pro hospodáře v oblastech s nekvalitní půdou. Ačkoliv vláda narychlo uvolnila miliardu, dalších 900 milionů visí ve vzduchu. Úřad se sice tváří optimisticky, ale šance na peníze ještě letos je mizivá. „Pokud by se podařilo zajistit peníze ještě letos, jsme připraveni je žadatelům vyplatit,“ krčí rameny mluvčí, což v překladu znamená: připravte se na leden.
Důchodové drama a záchrana školství
Mnohem větší finanční trhliny se však objevují v resortu práce a sociálních věcí. Marian Jurečka čelí kritice, že mu chybí astronomické částky na mandatorní výdaje. Podle tabulky, kterou na veřejnost vytáhla kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová, potřebuje Jurečkův resort do konce roku sehnat neuvěřitelných 12,5 miliardy korun. Jen na důchody chybí dvě miliardy, na dávky sociální podpory 3,5 miliardy a na nemocenskou 2,4 miliardy korun.
Vláda tak musí brát, kde se dá. Regionálnímu školství, které v listopadu postrádalo 3,7 miliardy kvůli převodům školníků a uklízeček, přispěchá na pomoc vnitro se 700 miliony a ministerstvo průmyslu se stovkou milionů. „Jedná se o prostředky určené původně na jiné účely,“ potvrdil David Hluštík z ministerstva průmyslu. Zkrátka ale nepřijde ani justice, která dostane injekci 160 milionů, aby vůbec mohla zaplatit advokátům a udržet soudy v chodu.