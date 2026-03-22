Fiala (SPD): Opatření u pohonných hmot by byla na místě u cen kolem 50 Kč/l
22. 3. 2026 – 6:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Širší vládní opatření k regulaci cen pohonných hmot by byla na řadě ve chvíli, kdy by nafta a benzin stály kolem 50 korun za litr, řekl předseda poslaneckého klubu koaliční SPD Radim Fiala v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct.
Mohlo by podle něj jít o změny u spotřební daně a daně z přidané hodnoty (DPH), případně využívání státních rezerv. Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán.
Průměrná cena benzinu v Česku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 Kč za litr, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Průměrná cena naturalu v ČR od úderů na Írán stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
Česko podle Fialy nesmí situaci podcenit, musí si vytvářet zásoby a ceny sledovat. Zdražování pohonných hmot totiž může způsobit inflaci. "Ty plány musíme mít dopředu nachystané, abychom mohli adekvátně reagovat," řekl. Kabinet podle něj na různých scénářích pracuje. "Pokud se to začne dostávat k 50 korunám, tak vláda by měla nějak reagovat, aby čeští občané a průmysl na to nedopláceli tolik," dodal.
Ve hře je podle Fialy využívat zásoby ze státních hmotných rezerv a optimalizovat DPH a spotřební daně. "A hledat další zdroje ropy ve světě, kde bychom tu ropu mohli koupit," podotkl. Obrátit se na Rusko by bylo podle něj na místě ve chvíli, kdy by konflikt na Blízkém východě a zablokování Hormuzského průlivu trvaly delší dobu, ve světě by docházely zásoby ropy a ceny by dál rostly. "Pak to je situace podle mě, kdy prostě hledej, kde hledej, pak se musíme obrátit všude, kde ta ropa bude," uvedl.
Piráti mají podle předsedy strany Zdeňka Hřiba připravený balíček, který by se aktivoval také na úrovni cen kolem 50 korun za litr. "Kdyby se ceny dlouhodobě držely nad touto hranicí, je na místě, aby se zapnul automatický krizový bonus a lidé dostali zpátky ty peníze, který stát vybere navíc na DPH," dodal. Lidé by peníze měli dostat prostřednictvím slev na dani, vyšších dávek a vyšších důchodů, uvedl. Snížit by se podle Pirátů měla také DPH na základní potraviny.