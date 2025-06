Festival Rock for People dnes vyvrcholí přidaným koncertem Guns N' Roses

15. 6. 2025 – 16:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Přidaný koncert americké skupiny Guns N' Roses dnes v Parku 360 v Hradci Králové zakončí letošní festival Rock for People.

Vystoupení slavné skupiny se uskuteční u příležitosti 30. výročí festivalu, který letos začal 11. června. Pro vstup na tento speciální koncert bylo nutné zakoupit samostatnou vstupenku v cenách od 1990 korun. Držitelé celofestivalových Rock for People vstupenek však měli možnost získat lístek za zvýhodněnou cenu. Festival je vyprodaný. Podle pořadatelů jubilejní ročník přivítá celkem 50.000 návštěvníků.

Guns N' Roses patří k zásadním rockovým kapelám. Jejich přelomové album Appetite For Destruction z roku 1987 se před časem zapsalo do dějin populární kultury jako nejprodávanější debutové album v USA a jedenácté nejprodávanější americké album všech dob. Během roku 1991 Guns N' Roses uspěli s dvojicí alb Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, která po svém příchodu obsadila první dvě místa v žebříčku Billboard 200. Jejich katalog s celkovým dosavadním prodejem 100 milionů nahrávek se dále skládá z alb G'N'R Lies, The Spaghetti Incident?, Greatest Hits a Chinese Democracy.

Guns N' Roses v současné době hrají ve složení Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (baskytara), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reeseová (klávesy). Do Česka přijedou popáté. Poprvé tu kapela hrála v květnu 1992 na pražském strahovském stadionu, naposledy vystoupila na letišti v Letňanech v roce 2022.

Na Rock for People vystupuje mnoho zahraničních hudebníků. Ve čtvrtek mimo jiné nabídla svoji energickou show americká metalová skupina Slipknot, v pátek britská kapela Sex Pistols. Největším lákadlem sobotního programu se stala nová sestava americké kapely Linkin Park. Na deseti pódiích v prostorách Parku 360 do dneška vystoupí přes 1000 umělců.