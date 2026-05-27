Feri ja na svobodě. Soud vyhověl jeho žádosti o podmínku
27. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Soud uznal argumenty bývalého politika a odkývnul podmínečné propuštění.
Kdysi prominentní politik Dominik Feri, který si vyvedl ráznou tečku za dobře nastartovanou kariérou skandálem se sexuálním zneužitím, má v poslední době jeden lepší den za druhým.
Nejdříve si vyslechl příznivý verdikt soudu, který řešil, jestli se náhodou nedopustil ještě dalšího znásilnění vedle těch, za která byl odsouzen. Podle soudce ale všechno probíhalo se souhlasem všech zúčastněných a žalobu smetl ze stolu.
A nyní si Feri může navíc vykračovat jako svobodný muž: Odpykal si totiž dvě třetiny nepodmíněného tříletého trestu a soud (napodruhé) vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění.
Feri, nyní už na svobodě s tříletou podmínkou, se musí omluvit poškozeným a v rámci probace docházet do vhodného léčebného programu.
Podle psycholožky z věznice je Feri vyrovnaný, není nebezpečný a další vězení už nedoporučila. Zástupce zmocněnkyně poškozených protestoval s tím, že propuštění Feriho působí jeho obětem strach a obavy.
Feri sám tvrdí, že se poučil a hodlá žít řádně: „Odvážím se tvrzení, že polepšení bylo prokázáno,“ uvedl ve své závěrečné řeči před soudem.
Soud se s ním ztotožnil. Ve vězení byl prý bezkonfliktní, pracoval víc, než musel a existuje předpoklad, že opravdu povede řádný život.