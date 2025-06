Fenomén jménem Mukbang: Internetem hýbe nový bizarní trend

16. 6. 2025 – 6:46 | Zpravodajství | Alex Vávra

Tzuyang, korejská hvězda mukbangu, šokuje internet i lékaře. Denně spořádá tisíce kalorií, ale její váha zůstává stejná. Nové lékařské vyšetření odhalilo, co za tím opravdu stojí.

Mukbang je internetový fenomén, který se zrodil v Jižní Koreji a během posledních let se rozšířil do celého světa. Slovo vzniklo spojením korejských výrazů pro „jíst“ (meokneun) a „vysílání“ (bangsong). V praxi to znamená, že člověk před kamerou pojídá obrovské množství jídla – často neuvěřitelné dávky – zatímco ho sledují stovky tisíc diváků. Mukbangeři při tom mluví, reagují na komentáře nebo popisují chutě. Někdo u toho relaxuje, jiný se baví, někoho přitahuje samotný extrém.

Jedním z nejznámějších jmen tohoto žánru je Tzuyang – osmadvacetiletá youtuberka, která zvládne v jednom sezení spořádat víc než celá rodina za víkend. A co je na tom nejvíc šokující? Při výšce 160 cm váží jen 50 kg a její tělo nevykazuje žádné známky přetížení.

240 sushi, 20 ramenů a 16 metrů střev – to je jen oběd

Tzuyang se stala legendou mukbangu díky neuvěřitelným výkonům. V živých přenosech z restaurací, často bez jediného střihu, zvládne spořádat 20 hamburgerů, 3 kila masa, 200 ústřic nebo třeba 140 špízů s jehněčím. Diváci jsou fascinovaní. Zatímco někteří jí tleskají za výdrž a techniku jedení, jiní ji obviňují z klamání – tvrdí, že jídlo vyzvrací nebo že videa upravuje. Tzuyang všechno popírá. Aby kritikům zavřela ústa, rozhodla se pro odvážný krok: kompletní lékařské vyšetření před kamerou.

V novém vlogu s výmluvným názvem „Proč Tzuyang nepřibírá..? Jak velký žaludek má někdo, kdo sní 20 balíčků ramenu?“ navštívila nemocnici v Soulu. Po 38 hodinách půstu podstoupila jak gastroskopii, tak kolonoskopii. Lékařské výsledky překvapily i samotné doktory.

zdroj: Profimedia.cz

„Máte větší žaludek než většina mužů“

Lékař, který proceduru prováděl, konstatoval, že její žaludek je o 30 až 40 % větší než průměr u žen její postavy. To znamená, že její tělo má vyšší kapacitu nejen pro příjem, ale i pro zpracování a vylučování potravy. „Vaše schopnosti trávení a vstřebávání jsou efektivnější než u většiny lidí,“ zaznělo z úst odborníka. Podle něj je její tělo přirozeně vybavené pro zvládání extrémních objemů jídla.

BMI Tzuyang je 17,5 – tedy podváha – a přesto má větší žaludek než většina dospělých mužů. I po nafouknutí vzduchem byl její žaludek překvapivě velký. Navíc se ukázalo, že její tlusté střevo je naprosto zdravé: bez polypů, bez zánětů. A ještě jedna zarážející informace – její průměrná hladina cukru za posledních šest měsíců byla jen 5,2 %. To znamená, že její tělo si hladinu glukózy udržuje v ideálním rozmezí, ať už díky výjimečné funkci slinivky, nebo díky pohybové aktivitě, kterou ale nijak nedokumentuje. Po skončení vyšetření se hladová Tzuyang rozjela do pekárny, kde si koupila několik kusů pečiva. Ještě ten den pak snědla obří porci jídla v čínské restauraci – zkrátka návrat ke své běžné rutině.

Může tohle být vůbec zdravé?

Zdravotní výsledky Tzuyang sice překvapily, ale nerozptýlily všechny pochybnosti. Opravdu je dlouhodobé extrémní přejídání – byť bez viditelných následků – udržitelné? Nepřijde jednou zlom? Co když si její tělo v mládí se zátěží poradí, ale později se dostaví kolaps? Někteří odborníci varují, že absence problémů dnes nemusí znamenat bezpečí zítra. Jiní ale tvrdí, že pokud tělo funguje bezchybně, není důvod k panice.

Mukbang je zábava, extrém i fascinující sociální jev. Ale otázka, která visí ve vzduchu, zůstává: je tohle opravdu zdravé, nebo jen krásně maskovaný extrém, který se jednou vymstí?