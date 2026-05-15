15. 5. 2026 – 11:47 | Magazín | Jana Strážníková

Fenina vyhodili z autobusu: "Byl ve stavu neslučitelném s přepravními podmínkami"
Někdejší fotbalový mág ze sebe nemohl dostat ani větu.

Bývalý fotbalista Martin Fenin už docela dlouho přiznaně válčí s démony. Problémy mu dělá hlavně alkohol a bohužel se nezdá, že by nad ním dokázal vítězit. Respektive alespoň ne na moc dlouho.

Všechno už přitom vypadalo docela dobře: „Střídavě oblačno, ale já jsem spokojený. Špatný to úplně není, ale nebudu říkat, že všechno je zalité sluncem,“ prohlásil Fenin v únoru 2025 pro eXtra.cz., když si na muzikálu Lotrando nedal ani kapku alkoholu a zdálo se, že se by mohlo svítat na lepší časy.

Jenže nyní si ho dal opravdu dost, jak je jasné ze záznamu magazínu Praha IN.

Na nádraží v Holešovicích ho řidič ze zřejmých důvodů odmítl pustit do autobusu. A pak mu odjel s kufrem, což, jak se později ukázalo, nebyla chladná coup de grace, ale prosté nedorozumění.

„Pana Fenina jsem z přepravy vyloučil já, byl ve stavu, který se úplně neslučoval s přepravními podmínkami, navíc nebyl schopný dát smysluplnou větu, z toho důvodu jsem neúmyslně odjel i s kufrem,“ prohlásil řidič podle Super.cz.

Kufr se později našel a Fenin tak o nic krom trochy důstojnosti nepřišel.

Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

