Fanoušci ve varu: Charlotte Gott se nechala nafotit jen v prádélku
22. 4. 2026 – 6:35 | Magazín | Jana Strážníková
Mistrova dcera hlásí zteč na místo v záři reflektorů a vypadá to, že to bere se vší parádou.
Charlotte Ella Gottová, která si nedávno umělecky zkrátila jméno na Charlotte Gott, se konečně rozhodla jít ve stopách svého veleslavného otce a prorazit na poli šoubyznysu.
Sama ale velmi dobře ví, že pěvecký um a kvalitní hudba je jen polovina skládanky. V dnešní době je také potřeba si budovat online stopu, stát se značkou a strhávat na sebe pozornost. Protože právě internetová viditelnost je dnes naprosto klíčová. Obzvlášť pokud nejste úplně zavedená celebrita.
Charlotte, která za týden a kousek oslaví dvacáté narozeniny, vzala příležitost za pačesy a rozhodla se dát o sobě vědět světu nejen chystaným singlem a EPčkem, ale také způsobem zcela geniálním ve své jednoduchosti.
Poskytla velký rozhovor slavnému magazínu ELLE, pro který se také nechala nafotit. A máloco přitáhne pozornost víc než žhavé snímky v rudém spodním prádle.
Charlotte to obrovsky sekne, na fotky je radost pohledět, a nutno říct, že o místo na výsluní si ambiciózní zpěvačka řekla s pořádnou vervou. Uvidíme, jak se bude dařit její hudbě: Svůj první singl In Too Deep, na kterém pracovala poslední dva roky, hodlá vypustit do světa právě ku příležitosti svých dvacátých narozenin, tedy 30.4.
„V roce 2019 nazpívala společně se svým otcem duet Srdce nehasnou a od té doby všichni netrpělivě očekávají, jestli se vydá v jeho stopách. Ona si svou cestu chce ale vyšlapat sama. Bez tlaku okolí a s absolutní kreativní svobodou,“ láká k přečtení květnového čísla s Charlotte na obálce oficiální popisek časopisu ELLE.