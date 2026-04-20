Fanoušci v slzách: Ikona z Hvězdné pěchoty zemřela náhle v 57 letech
20. 4. 2026 – 15:04 | Zpravodajství | Alex Vávra
Hollywood zasáhla nečekaná tragédie. Herec Patrick Muldoon, známý ze seriálových hitů i kultovní Hvězdné pěchoty, zemřel náhle ve věku 57 let. Ještě pár dní před smrtí přitom plánoval nové projekty a rozdával energii na všechny strany.
Patrick Muldoon, charismatický herec s tváří idola devadesátých let, odešel náhle a bez varování. Muž, kterého si diváci spojovali s romantickými seriály i akčními sci-fi filmy, zemřel ve věku 57 let na infarkt. Jeho smrt přišla v době, kdy byl stále aktivní a plný plánů – ještě pár dní předtím mluvil o nových projektech a natáčení.
Osudné ráno trávil doma v Beverly Hills se svou partnerkou Miriam Rothbart. Když se jí zdálo, že je ve sprše příliš dlouho, šla se podívat, co se děje. Čekal ji šok – našla ho ležet v bezvědomí na podlaze koupelny. Přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci.
Z televizního idolu hvězdou velkého plátna
Muldoon vyrůstal v kalifornském San Pedru a původně měl našlápnuto ke sportovní kariéře. Na univerzitě USC hrál americký fotbal za tým Trojans, ale nakonec ho zlákal svět kamer. Už během studií se objevil v seriálu Kdo je tady šéf? a brzy bylo jasné, že má pro herectví přirozený talent.
První větší příležitost přišla se seriálem Zachraň mě, zvoní!, ale skutečný průlom znamenala role Austina Reeda v Tak jde čas. Z Muldoona se stal idol, jehož popularita rostla každou epizodou.
Po odchodu ze seriálu ale nezmizel. Naopak překvapil temnější rolí v Melrose Place, kde jako Richard Hart ukázal, že umí být i nebezpečný a manipulativní. A pak přišla role, která ho zapsala do historie popkultury – Zander Barcalow ve filmu Hvězdná pěchota. Film se postupně stal kultem a Muldoon jeho pevnou součástí.
Život na plný plyn a vášeň pro hudbu i film
Muldoon nebyl jen herec čekající na scénář. Aktivně se podílel i na produkci a měl ambice tvořit vlastní projekty. Podílel se na několika filmech a ještě před smrtí pracoval na snímku Kockroach s hvězdným obsazením.
Vedle filmu měl ještě jednu velkou vášeň – hudbu. Jako frontman kapely The Sleeping Masses nejen zpíval, ale i hrál na kytaru a skládal vlastní písně. Hudba pro něj byla způsobem, jak se vyjádřit jinak než před kamerou. Lidé z jeho okolí na něj vzpomínají jako na člověka plného energie, humoru a lidskosti. Dokázal rozesmát, povzbudit i obejmout ve správný moment. Miloval život a žil ho naplno – bez brzd, v tempu, které by jen málokdo dokázal udržet.
Ještě dva dny před smrtí sdílel na sociálních sítích nadšení z nového projektu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by jeho příběh měl tak náhle skončit. Zanechal po sobě partnerku Miriam Rothbart, rodiče, sestru se svou rodinou i mnoho přátel a kolegů. Jeho poslední film Špinavé ruce má být uveden brzy a pro fanoušky tak bude silnou a emotivní rozlučkou.
Patrick Muldoon možná nebyl největší hvězdou Hollywoodu, ale měl něco, co se nedá naučit – přirozené charisma a lidskost. A právě proto na něj lidé jen tak nezapomenou.