Fanoušci Ulice v šoku: Milovaná postava končí, v seriálu byla 20 let

5. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Každá cesta jednou končí a tahle dokonce po dvou dekádách.

Diváci populárního nekonečného seriálu Ulice si budou muset nachystat kapesníčky, chystá se totiž jedno velké a smutné loučení. Ze seriálu odchází Aneta Krejčíková, která dobrých dvacet let hrála Gábinu Pumrovou.

Dějová linka Gábiny se blíží do cílové rovinky, odjede do Berlína plnit si sny a tím seriál opustí.

A mírně ambivalentní pocity ze situace má samozřejmě i sama herečka Aneta, byť se vyjadřuje tónem, který by napovídal, že chuť končit přišla spíš z její strany a ne od scenáristů.

„Vystupuji ze své komfortní zóny, pro živitele rodiny to pro mě bude taková nejistota, když takhle odevzdám smlouvu a vím, že ten příjem, na který jsem byla zvyklá, už nepřijde. Ale to zvládneme. A já se potřebuju trochu nadechnout,“ řekla herečka pro TV Nova.

Jak upozornil magazín Super.cz, nedávno se též nechala slyšet, že se 150 tisíci měsíčně horko těžko vyjde a pořádně ani vlastně neví, za co je utrácí. Což zní, jako že bude buď potřebovat rychlokurz finanční gramotnosti, nebo si urychleně musí najít nějaký další dobře placený kšeft.

Možná ale už chová nějaké nápady na vlastní projekty: „Jsem plná tvůrčí energie, která musí nějak ven. Ale nezbývá na to čas a síla, což mi přijde jako strašná škoda,“ prohlásila.

Dvacetileté pracoviště jí samozřejmě bude chybět: „Já tu vyrostla a už to mě dovádí k slzám. Začínala jsem, když mi bylo čerstvě čtrnáct. Naučila jsem se tu spoustu věcí. Mám tu báječné milionové kolegy k nezaplacení, jako jsou Honzíček Holík, Alenka Štréblová, Kubíček Krause, po nich se mi stýskat bude a velmi. A i ten štáb, my jsme tady už taková rodina. Ale myslím, že je na čase, aby se to trochu rozvířilo a přišli noví lidé,“ domnívá se.

Návrat nicméně není nemožný: „Dveře tu mám otevřené, tvůrci mě naštěstí nehodili do výtahové šachty,“ usmívala se.

A ono i kdyby nakrásně ano, i z výtahové šachty se dá do seriálu vrátit. Joey Tribbiani by mohl vyprávět.