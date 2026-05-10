Fanoušci předčasným vběhnutím na hřiště ukončili derby Slavie se Spartou
10. 5. 2026 – 0:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou sparťanských hráčů nedohrálo.
Divákům oznámil ukončení zápasu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Utkání v Edenu bylo přerušeno v sedmé minutě nastavení, hráči obou týmů okamžitě zamířili do kabin, hosté následně odjeli autobusem ze stadionu.
V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut. Slavia vedla 3:2, a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Nedohraným duelem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a červenobílým hrozí, že zápas bude kontumován výsledkem 0:3.
V takovém případě by Sparta tři kola před koncem nadstavby snížila na druhém místě tabulky náskok vedoucí Slavie na pět bodů a ještě by oživila naději na zisk titulu. Vršovickému klubu zároveň hrozí pokuta v řádu milionů korun a zavření stadionu. Červenobílí přitom mají už ve středu ve vloženém kole přivítat v Edenu Jablonec.
Tvrdík předstoupil před fanoušky zhruba půlhodiny po přerušení duelu. "Je mi hrozně líto, že vám to musím říct, protože jsme se těšili, že si za pár minut budeme užívat oslavy mistrovského titulu. Vzhledem k tomu, že jste předčasně vběhli na hřiště a že byli fyzicky napadeni dva hráči Sparty, soupeř již opustil stadion a orgány řídící zápas, pořadatelská služba a policie rozhodly o ukončení utkání," řekl Tvrdík před tribunou Sever, kde sídlí "kotel" slávistických fanoušků.
Šéf vršovického klubu vyzval diváky, aby v poklidu opustili stadion. "Jestli vás můžu o něco poprosit, pojďme prosím nepokračovat v prohlubování problému, který se dnes stal. Nic s tím neuděláme, musíme bojovat dál, je to naše společná vina. Tohle bylo hodně nešťastné a je mi to nesmírně líto," dodal Tvrdík, který se následně na tiskové konferenci za incident omluvil a připustil, že zápas může být kontumován.
Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku devítiminutového nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů, těžkooděnci nastoupili na trávník až později po vběhnutí davu na hrací plochu. Z tribun seběhly stovky fanoušků, někteří slávisté z "kotle" si to namířili k sektoru hostujících příznivců na opačné straně a házeli do něj světlice.
V nastalém zmatku se na trávníku střetli fanoušci Slavie a sparťanští hráči. Podle televizních záběrů jeden z výtržníků polil pivem brankáře Jakuba Surovčíka, další strčil do útočníka Matyáše Vojty. Dav nepomohly zastavit ani výzvy hlasatele, který varoval před vběhnutím na hřiště a případnou kontumací zápasu. Hlavní sudí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího letenského mužstva Miroslava Baranka byl vedle Surovčíka a Vojty napaden ještě obránce Jakub Martinec.
Sparta zveřejnila na sociální síti X krátké vyjádření. "Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slavie Praha," uvedla.
Sparta v Edenu dvakrát vedla po gólech Jana Kuchty a Asgera Sörensena, Slavia nejprve vyrovnala zásluhou Oscara Dorleyho a ve druhém poločase během 87 sekund předvedla obrat, o nějž se postarali obránci Štěpán Chaloupek a David Zima. Sparta pak více než půlhodinu hrála přesilovku po vyloučení Tomáše Chorého, než byl duel v závěru předčasně ukončen.
V samostatné české lize zůstal zápas kvůli výtržnostem fanoušků nedohrán potřetí. V obou předchozích případech se tak stalo v duelech Bohemians 1905 - nejprve v listopadu 1996 proti Jablonci a pak v květnu 2003 proti Spartě. Slávističtí příznivci o sedm let později způsobili předčasné ukončení semifinále domácího poháru proti Olomouci po poločase poté, co se dožadovali informací od vedení klubu v době ekonomických problémů.