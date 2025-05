Fanoušci oslavují, do Ulice se dnes po letech vrací jedna z nejoblíbenějších postav!

Příjemná novina pro diváky oblíbeného seriálu: Milovaná postava se vrátí na obrazovky.

Možná, že si tvůrci populárního seriálu Ulice vážně řekli, že dramatu, zla, podrazů a intrik už bylo trochu moc a občas je také potřeba mít dobrou náladu. Kdo ví, jedná se o pouhou spekulaci, jisté však zůstává, že se na obrazovky vrátí milovaná postava: Profesorka Lenka Hejlová Drápalová, kterou opět ztvární sympatická Michaela Badinková.

Pamětníci vědí, že se jedná o jednu z největších veteránek celého seriálu: Její postava byla k vidění už v úplně prvním dílu celého projektu, když 4. září 2005 poprvé spatřil světlo světa.

Žádná bezstarostná procházka rozkvetlým sadem se ale samozřejmě konat nebude, život je holt život a i v tom Lenčině se stihlo odehrát ledacos.

Ať už si ale scénáristé připravili cokoliv, Michaela se na svůj návrat velmi těší: „Pocit je krásný, protože já jsem to tady měla moc ráda. Vzpomínky jsou úplně na začátek, na Dušana Kleina, na konkurzy, když se to dávalo dohromady a vlastně vybírali hlavní trojku holek, kde jsme se sešly s Terezou Brodskou a Ilonou Svobodovou,“ prozradila v rozhovoru pro TV Nova.

„Sedly si i v lidském životě, tak to bylo skvělé. Celá ta moje linka s Martinem Hofmannem, Hanou Maciuchovou a panem Hrušínským byla krásná. Natáčení bylo sice náročné, my jsme si to vždycky dokázali zpříjemnit a udělat tak, aby nás to bavilo a naplňovalo,“ vzpomínala.

O jak dlouhý návrat se nakonec bude jednat, není jasné. TV Nova ho popisuje jako "na chvíli", bohatý scénář by ale napovídal, že Lenka pobude o něco déle. Jak to nakonec bude, ukáže až čas.

Jisté ale prozatím je, že se na obrazovce bohužel (alespoň prozatím) nepotká se svým odloučeným manželem Jardou Hejlem, kterého hrál Martin Hofmann. Ale kdo ví, třeba se jednou dočkáme i jeho návratu.