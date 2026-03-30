Falešné nabídky solárních baterií. Senioři přicházejí o statisíce dřív, než si toho všimnou

Sen o levné energii jako ideální past
Rok 2026 přináší jednu jistotu: energie zůstávají drahé a lidé hledají způsoby, jak ušetřit. Právě toho využívají podvodníci, kteří se nově zaměřují na solární baterie. Ty mají sloužit k ukládání energie a snížení účtů – jenže místo úspor přichází šok.
Zájem o fotovoltaiku v posledních letech prudce rostl a s ním i počet podezřelých firem.
Dnes už nejde jen o panely. Podvodníci přešli na sofistikovanější produkty – bateriová úložiště, která většina lidí nedokáže technicky posoudit.
Typický scénář? „Výhodná nabídka“ přes telefon nebo internet. Sliby o rychlé návratnosti, státní podpoře a minimálních nákladech. A pak přijde první háček: vysoká záloha.
Zaplaťte teď, možná nikdy nedostanete nic
Jedním z nejčastějších triků je právě vybírání záloh předem. Firma slíbí instalaci během několika týdnů, ale po zaplacení začne mlžit, odkládat termíny – a nakonec zmizí.
Jindy sice zařízení dorazí, ale je nekvalitní, necertifikované nebo vůbec nefunguje. Opravy pak stojí desítky tisíc korun navíc. V některých případech lidé přicházejí i o dotace, protože instalace nesplňuje podmínky.
Energetické firmy navíc varují, že podvodníci zneužívají jejich jméno a logo, aby působili důvěryhodně. V reklamách slibují nereálné zisky a tlačí lidi k rychlému rozhodnutí.
A právě tlak na okamžité podepsání smlouvy je jeden z hlavních varovných signálů.
Jak se nenechat napálit
Pokud chcete skutečně ušetřit na energiích, opatrnost je dnes důležitější než kdy dřív.
Nikdy neposílejte vysoké zálohy předem bez důkladného ověření firmy. Seriózní dodavatel vám umožní platit postupně nebo až po realizaci.
Ověřujte si reference, recenze a historii společnosti. Podvodné firmy často existují jen krátce nebo mění názvy.
Nenechte se tlačit do rychlého podpisu. Výhodná nabídka, která „platí jen dnes“, je téměř vždy podezřelá.
A hlavně: pokud něčemu nerozumíte, poraďte se s rodinou nebo odborníkem. Solární baterie jsou složitější technologie a špatné rozhodnutí vás může stát celoživotní úspory.
Podvodníci se přizpůsobují době. Dřív zvonili u dveří, dnes přicházejí přes internet a moderní technologie. Ale princip zůstává stejný – vzít vám peníze dřív, než si uvědomíte, co jste podepsali.