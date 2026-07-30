Falešná titulní strana The Times útočila na Pavla. Podle AFP ji vytvořila umělá inteligence
30. 7. 2026 – 10:00 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Na sociálních sítích se šířila údajná titulní strana britského deníku The Times, podle níž měl prezident Petr Pavel lhát o summitu NATO. Agentura AFP ale ověřila, že noviny takový článek nevydaly. Titulní strana má podle ověřování řadu vizuálních nesrovnalostí a analýza odhalila také digitální vodoznak umělé inteligence.
Na českých sociálních sítích se po červencovém summitu NATO v turecké Ankaře začala šířit údajná titulní strana britského deníku The Times. Dominoval jí text s titulkem, který obviňoval prezidenta Petra Pavla ze lži o průběhu aliančního setkání. Podle ověřovacího článku agentury AFP však šlo o podvrh.
Falešná titulní strana se objevila v době, kdy se v Česku řešily rozdílné interpretace summitu NATO. Prezident Petr Pavel mluvil o tom, že Česko dostalo kvůli výdajům na obranu od amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřímý diplomatický „výprask“. Premiér Andrej Babiš naopak tvrdil, že žádný „kartáč“ nepřišel a Trump byl s vystoupením každého spokojený.
Právě do tohoto sporu podvrh zapadl. Vypadal jako titulní stránka britského deníku, která měla dodat tvrzení proti Pavlovi váhu zahraničního média. Podle AFP se příspěvky s falešnou titulní stranou šířily na Facebooku a síti X a nasbíraly více než 1500 sdílení.
Ověřování ale ukázalo, že The Times takový článek nevydaly. AFP prohledala archiv britského deníku podle celého znění titulku i klíčových slov. Údajná titulní strana se v archivu neobjevila a deník text nezveřejnil ani v tištěném vydání, ani na webu. V období mezi začátkem summitu a prvním výskytem podvrhu na sociálních sítích nebyl Pavel na titulní straně The Times vůbec.
Podvrh prozrazovaly také grafické detaily. V hlavičce chyběl britský královský erb, datum i cena. Falešná stránka používala jiné barevné řešení názvu novin, měla odlišnou úpravu sloupců a na rozdíl od běžné titulní strany The Times obsahovala jen jeden článek. AFP upozornila i na nelogickou upoutávku na vánoční charitativní sbírku u článku, který měl údajně informovat o červencovém summitu NATO.
Podezřelá nebyla jen titulní strana, ale i použitá fotografie prezidenta. Obrázek Pavla s logem NATO v pozadí se podobal snímkům z washingtonského summitu NATO v roce 2024, v detailech se ale lišil. AFP poukázala například na jiný vzorek kravaty a odlišné umístění aliančního loga.
Rozhodující stopou se stala analýza v nástroji na rozpoznávání umělé inteligence. Podle AFP byl ve falešné titulní straně nalezen neviditelný digitální vodoznak SynthID, který do svých výstupů přidávají některé generativní modely umělé inteligence.
Případ ukazuje, jak snadno mohou AI nástroje dodat politickým tvrzením zdánlivě důvěryhodný vzhled. Falešná titulní strana zahraničního deníku může na sociálních sítích působit přesvědčivě hlavně na lidi, kteří nemají možnost nebo čas ověřovat, zda dané vydání skutečně existovalo.
AFP v závěru uvedla, že podvrh zapadá do širšího řetězce nepravdivých tvrzení a falešných vizuálů, které se v poslední době šíří o českém prezidentovi i dalších politických tématech. V tomto případě ale ověření ukázalo jasný závěr: britský deník The Times titulní stranu s článkem o tom, že Pavel lhal o summitu NATO, nevydal.