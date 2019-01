Fake, fake, pravda,... Francie učí děti poznávat internet

- Magazín - 0

Růži uříznuté v Africe to do vázy na naše stole trvá zhruba dva dny, tulipány dokážou být ještě rychlejší. Může za to gigantický květinový trh v Aalsmeeru nedaleko Amsterodamu a samozřejmě bezcelní obchod v rámci Evropské unie. Británii hrozí, že po brexitu o tuto čerstvost přijde. A bude to i podstatná rána i pro nizozemský květinový trh, pro který je Británie V.I.P. klientem. více