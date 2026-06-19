Extrémní vedro je tady. Meteorologové zpřesnili předpověď: Teploty se mohou přiblížit ke čtyřicítce
19. 6. 2026 – 9:14 | Magazín | BS
Předpověď na dnešek a víkend se nečte moc dobře – bude pekelné vedro a pořádné dusno.
Kvůli tomu, že přijdou velká horka, bijí meteorologové na poplach už bezmála týden. Příval tropického horkého vzduchu od jihu je tady a má velkou sílu. Tak velkou, že meteorologové z ČHMÚ upřesnili předpovědi a v platnost také vstupuje výstraha před vysokými a velmi vysokými teplotami.
Příliv teplého vzduchu totiž podle ČHMÚ dnes ještě zesílí a jelikož bude ještě k tomu jasno či polojasno, očekávají meteorologové dnešní denní maxima mezi 30 až 35 °C.
O víkendu pak přijde ještě větší síla: „Bude převládat zmenšená oblačnost, ovšem během odpoledních a večerních hodinách bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, místy doprovázená intenzivními bouřkami, ojediněle s přívalovými srážkami,“ píší meteorologové na socíální síti.
„Na některých místech se dočkáme tropické noci, teploty budou klesat na 21 až 16 °C. Maximální teploty budou v sobotu vystupovat na 31 až 36 °C, respektive do 34 °C v nedělí, ale vzhledem k vysoké vlhkostí vzduchu, budou pocitové i o několik stupňů vyšší,“ dodávají.