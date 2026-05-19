Extrémní teplotní šok, varují meteorologové. Teploty vyletí na tropickou úroveň

19. 5. 2026 – 8:36 | Magazín | BS

zdroj: Freepik
Po podprůměrném týdnu to vypadá, že teploty naopak vystřelí velmi vysoko nad průměr.

Zmrzlí muži pozdravili, odešli, přinesli studenou frontu a ochlazení. Ale tomu všemu bude brzy konec, jak ukazují nyní už prakticky všechny meteorologické modely při pohledu na konec týdne, víkend a začátek příštího týdne.

Celý střed Evropy totiž podle všeho očekává extrémní teplotní výkyv a teploty vysoko nad normálem: Už od středy se mapky výkyvu oproti teplotnímu normálu začínají barvit do oranžova, což značí nadprůměr.

Další dny přicházejí ještě sytější barvy a například předpověď na neděli 24.5. pak podle ECMWF vypadá takto:

wxcharts 4 zdroj: wxcharts

Připomínáme, jedná se o mapu teplotních výkyvů, tedy rozdílu oproti teplotnímu normálu. Tmavorudé odstíny, které vidíme na našem území, představují nadprůměr o nějakých 8-10 °C. Což v praxi znamená, že by o víkendu mohlo být i ke 30 °C.

„Pátek a závěr týdne přinesou už slunečné počasí s postupným vzestupem, hlavně odpoledních teplot. V pátek se na některých místech teplota ojediněle dostane na letních 25 °C, o víkendu těch míst bude o poznání více,“ předpovídá ČHMÚ.

 

Zdroje:
ČHMÚ, wxcharts
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

