Extrémní teplotní šok, varují meteorologové. Teploty vyletí na tropickou úroveň
19. 5. 2026 – 8:36 | Magazín | BS
Po podprůměrném týdnu to vypadá, že teploty naopak vystřelí velmi vysoko nad průměr.
Zmrzlí muži pozdravili, odešli, přinesli studenou frontu a ochlazení. Ale tomu všemu bude brzy konec, jak ukazují nyní už prakticky všechny meteorologické modely při pohledu na konec týdne, víkend a začátek příštího týdne.
Celý střed Evropy totiž podle všeho očekává extrémní teplotní výkyv a teploty vysoko nad normálem: Už od středy se mapky výkyvu oproti teplotnímu normálu začínají barvit do oranžova, což značí nadprůměr.
Další dny přicházejí ještě sytější barvy a například předpověď na neděli 24.5. pak podle ECMWF vypadá takto:
Připomínáme, jedná se o mapu teplotních výkyvů, tedy rozdílu oproti teplotnímu normálu. Tmavorudé odstíny, které vidíme na našem území, představují nadprůměr o nějakých 8-10 °C. Což v praxi znamená, že by o víkendu mohlo být i ke 30 °C.
„Pátek a závěr týdne přinesou už slunečné počasí s postupným vzestupem, hlavně odpoledních teplot. V pátek se na některých místech teplota ojediněle dostane na letních 25 °C, o víkendu těch míst bude o poznání více,“ předpovídá ČHMÚ.