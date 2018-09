Exšéf Pussy Riot byl prý otráven. Zotaví se, míní lékaři

12:39

TOP 09 navrhne ve středu sněmovně přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala vládu k přijetí 50 sirotků z uprchlických táborů. Představitelé strany to oznámili na úterní tiskové konferenci. Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se jednalo o symbolické humanitární gesto.