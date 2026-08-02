Exploze u moskevské restaurace vyděsila centrum města. Desítky lidí utrpěly zranění, tři zemřeli
2. 8. 2026 – 7:30 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
V centru Moskvy explodovalo u luxusní restaurace podomácku vyrobené výbušné zařízení. Podle ruských úřadů zemřeli tři lidé a dalších 21 utrpělo zranění. Motiv útoku zatím není znám, ruská média ale píší, že se výbušninu snažila do podniku vnést žena, kterou zastavila ostraha.
Výbuch u restaurace v centru Moskvy si v pátek večer vyžádal tři mrtvé a více než dvě desítky zraněných. Podle ruského Národního protiteroristického výboru explodovalo u podniku na Kudrinském náměstí improvizované výbušné zařízení. Exploze nastala kolem 20:10 místního času, tedy 19:10 SELČ.
K výbuchu došlo u venkovní kavárny v budově, kde sídlí také luxusní restaurace Balzi Rossi. Podle ruského servisu BBC se v podniku konala soukromá akce. Restaurace měla na svých webových stránkách uvedeno, že je v pátek uzavřená právě kvůli soukromé události.
Ruská média s odvoláním na své zdroje uvedla, že výbušné zařízení se měla do restaurace pokusit vnést žena. Člen ostrahy jí v tom podle těchto informací zabránil. Oba při explozi zemřeli. Třetí obětí má být jeden z návštěvníků kavárny.
Deník Kommersant napsal, že bomba měla zasáhnout hosty na letní terase restaurace. Podle jeho zdrojů mohla být odpálena na dálku a žena, která ji nesla, nemusela vědět, že má u sebe výbušné zařízení. Ruské úřady tyto okolnosti zatím oficiálně nepotvrdily.
Nejasný zůstává i motiv útoku. Agentura DPA s odvoláním na některé příspěvky na sociálních sítích uvedla, že se v restauraci mohla konat buď svatba, nebo oslava narozenin generála ruských ozbrojených sil. Ani tuto informaci ale ruské úřady nepotvrdily.
Národní protiteroristický výbor oznámil pouze to, že v restauraci na Kudrinském náměstí explodovalo improvizované výbušné zařízení a zabilo tři lidi. Identitu obětí úřady nezveřejnily a neuvedly ani to, koho podezírají z odpovědnosti za útok.
K explozi došlo v době, kdy ruské bezpečnostní složky posilují ochranu vysoce postavených vojenských představitelů. Ruská tajná služba FSB začátkem letošního roku oznámila zpřísnění bezpečnostních opatření po sérii atentátů, z nichž Moskva obviňuje Kyjev. Ukrajina se k pátečnímu výbuchu v Moskvě podle dostupných informací nepřihlásila.
Okolnosti exploze nyní vyšetřují ruské úřady. Zatím není jasné, kdo výbušné zařízení připravil, kdo ho odpálil a zda měl útok konkrétní cíl mezi hosty soukromé akce.