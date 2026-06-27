Experti: Malé děti on-line sledují nesmyslná videa, ty starší je zveřejňují
27. 6. 2026 – 9:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Malé děti v on-line prostředí sledují například nesmyslná, strašidelná či nevhodná videa, hrají stále se opakující hry a píšou si zprávy s cizími lidmi.
Starší děti na sociálních sítích streamují videa toho, co dělají, některé se na on-line platformách svlékají za peníze. Na konferenci Děti a digitální svět LIVE to dnes řekli Jaroslav Doležal a Václav Linhart z Českého telekomunikačního úřadu. Čas strávený on-line podle nich nehraje takovou roli jako to, co děti na internetu sledují.
Malé děti sledují například na YouTube videa s nesmyslným obsahem, které jsou často vytvářená s pomocí umělé inteligence, shodli se odborníci. Často pak napodobují trendy ze sociálních sítí, aniž ví, co daná věc znamená nebo jak vznikla. Opakují pak slova či spojení, která jsou zrovna populární proto, že to dělají ostatní vrstevníci.
Systémy rodičovské kontroly podle odborníků nefungují. Důležité podle nich je, aby rodiče věděli, co děti na internetu sledují, nikoliv jen hlídat čas strávený on-line. Například na YouTube je podle nich mnoho zajímavých informací, děti ale často sledují nesmyslná videa. Oba odborníci několikrát vyzvali rodiče, aby se dětí zeptali, zda vědí, co některé trendy znamenají, jaký význam mají různé emotikony či co všechno se dá dělat v prostoru on-line her.
Například na online platformě Roblox mohou děti hrát asi 51 milionů malých her, uvedl Linhart. V mnoha z nich se děti setkávají a píšou si zprávy s cizími lidmi, které nikdy neviděly. Děti se v těchto hrách podle odborníků učí závislosti na malých transakcích. Zároveň je podle expertů v Robloxu hodně extremistického obsahu, například hry, kde si děti hrají na německého nacistického politika Rudolfa Hesse nebo na střílení vězňů v prostředích s vyobrazenými nacistickými symboly. Zároveň se na této platformě setkávají děti s pornografickým obsahem, uvedli experti. Roblox je podle odborníků jedna z nejoblíbenějších aplikací dětí.
Starší děti se na on-line platformách, jako je například Ome TV, svlékají za peníze, uvedli odborníci. Na tyto platformy podle nich chodí i žáci ve věku deset či 11 let. Lidé se na platformě živě natáčejí, platforma je propojuje s různými cizími lidmi. Aplikace je určená pro lidi starší 18 let, uvedli odborníci.
Na chatovacích platformách jako je Whatsapp, si mladé dívky zakládají kanály, na nichž sdílejí informace o sobě a svých blízkých či ankety o svém životě, uvedli experti. Na Whatsappu využívají podle nich děti tyto funkce i proto, že například Instagram by jim rodiče zakázali. Chlapci také využívají aplikace, které z běžné fotky odstraní oblečení a následně z ní vytvoří pornografické video. Podle expertů se děti v on-line prostředí učí podvádět, například při udávání svého věku.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je potřeba se zaměřit na prevenci. Důležité podle něj je, aby rodiče věděli, co děti on-line dělají a k čemu používají mobilní telefony i ve školách. I proto je z dnešní konference video, které chce nadále propagovat.
Babiš a ministr školství Robert Plaga (za ANO) tento týden předložili návrh novely školského zákona, který by měl přinést zákaz používání telefonů ve školách. Děti by podle návrhu mohly mít zakázáno používat mobilní telefon či jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině. Zákaz by se měl týkat dětí v mateřských a základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří.
Nyní může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Zákon by měl začít platit od září 2027, vyplývá z návrhu. Ze zákazu by měly být výjimky kvůli zdravotním důvodům nebo speciálním vzdělávacím potřebám. Škola bude moci povolit používání mobilů nebo například tabletů pro vzdělávací účely.