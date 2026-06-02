Experti doporučují vládě předložit adiktologický zákon a zajistit službám peníze
2. 6. 2026 – 17:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda by měla nejpozději do konce letoška předložit adiktologický zákon.
Do jeho platnosti by měla zajistit přechodné financování adiktologických služeb mimo rozpočet zdravotnictví. V otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vládě to napsal Think tank racionální politiky závislostí (TTRPZ). Reaguje tak na přesun protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví. O přemístění agendy rozhodla vláda před dvěma týdny bez předchozího projednání. Odborníci záměr ostře kritizují. Varují před dopady.
"Česká republika vybudovala za 30 let systém protidrogové politiky, který je mezinárodně oceňován a jehož výsledky (včetně mimořádně nízké prevalence HIV mezi injekčními uživateli drog) jsou měřitelné a doložitelné. Tento systém potřebuje stabilní zákonný základ," uvedl TTRPZ.
Doporučuje vládě, aby nejpozději do konce roku předložila návrh adiktologického zákona, který by příští rok projednal Parlament. Po dobu přípravy normy by měla zachovat protidrogový odbor a radu pro koordinaci politiky v oblasti závislostí v úřadu vlády pod premiérem. Zajistit by měla i přechodné financování nezdravotních adiktologických služeb mimo rozpočet zdravotnictví, a to se zárukou na více let do doby platnosti nového zákona.
Vládní odbor protidrogové politiky s jeho oddělením koordinace a financování protidrogové politiky a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti spadá teď pod premiéra. Ten má pod sebou i oddělení politiky duševního zdraví. Útvary se přestěhují na ministerstvo zdravotnictví, kde budou od července. Přemístit se tam má i zázemí vládních rad pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a pro duševní zdraví.
Podle vlády povede změna v k větší efektivitě a nadresortnost se zajistí tím, že radám bude dál předsedat Babiš. Podle think-tanku přesun trvalé a funkční řešení ke zlepšení koordinace a k vyšší efektivitě nepředstavuje. Agenda je průřezová a týká se více resortů, krajů i zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví nemá zákonný mandát ke koordinování postupu proti hazardu, u daní, cel či bezpečnosti. Sociální služby pak není možné hradit ze zdravotního pojištění, podotkli experti. "Přesun koordinace tedy může komplikovat financování programů, které zvyšují kvalitu života statisíců lidí a jehož přerušení by způsobilo výrazné negativní dopady na státní rozpočet," píše TTRPZ.
Připomíná, že vládní odbor protidrogové politiky už za minulé Babišovy vlády připravil v projektu za unijní dotace návrh adiktologického zákona s úpravou vzniku Národní agentury pro závislosti. Ta by byla samostatná s vlastním rozpočtem. Rozdělovala by peníze adiktologickým službám. Převzala by agendu regulace psychomodulačních látek a hazardu. Připravovala by strategie a plány. Zastupovala by Česko v mezinárodních institucích. "Model je srovnatelný s Národní sportovní agenturou," uvedl institut.
Babiš v pondělí řekl, že vláda adiktologický zákon připraví. Uvedl, že rozhodnutí o přesunu agend je ale definitivní.
Za vznikem TTRPZ stál před lety bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ten teď působil mimo jiné jako poradce končícího koordinátora Pavla Béma.