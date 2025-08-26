Expert doporučuje stranám změnit přijímací zkoušky na SŠ a zvýšit platy učitelů
26. 8. 2025 – 18:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Českému školství by pomohla reforma přijímacích zkoušek na střední školy, testy by žáci měli konat předtím, než si vybírají školu.
Ve svých doporučeních k volbám to uvedl Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Platy učitelů by podle něj měly dosáhnout 130 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, jinak hrozí nedostatek učitelů. Také je podle něj potřeba zavázat se k výdajům na školství jako podílu na hrubém domácím produktu (HDP) a skutečně to dodržovat.
Přijímací zkoušky by podle Münicha měly dělat všechny děti, nikoliv pouze ty, které se hlásí na maturitní obory. Předřazení testů před výběr školy a rozšíření nabídky testů Cermatu by žákům umožnilo podávat přihlášky na neomezený počet škol. Tím by opadl stres z výběru školy, zároveň by ministerstvo školství získalo informace o skutečné poptávce po oborech. "Byl by to obrovský přínos, jenom je potřeba tu změnu dotáhnout do roku, řekněme, 2027," uvedl Münich.
Úpravu systému přijímacích zkoušek na SŠ mají v programu například Starostové. Motoristé chtějí zrušit Cermat, jednotné přijímací zkoušky chtějí nahradit systémem průběžného ověřování znalostí a dovedností. U přijímacích zkoušek by si škola vybrala, které ze standardizovaných testů připravených ministerstvem pro zkoušky zvolí a jakou jim dá váhu.
Kromě reformy přijímacích zkoušek na střední školy Münich upozorňuje také na potřebu zvýšení platů pedagogů. "Chceme, aby dlouhodobě byla kvalita učitelů vysoká, aby nám tam ti nejlepší šli, abychom si je vybírali, aby nám tam zůstávali. A to se opravdu neděje, máme nedostatek učitelů, obzvláště aprobovaných, matematika, fyzika, digitální technologie, obrovský nedostatek,“ řekl Münich. Pokud se nezmění pokles relativních platů učitelů, bude jich v budoucnu nedostatek, obzvláště těch kvalitních, uvedl.
Ve školním roce 2024/2025 bylo více než deset procent učitelů nekvalifikovaných, neměli tedy pedagogické vzdělání, vyplývá z průzkumu ministerstva školství. V přepočtu se podle úřadu jedná o více než 16.000 úvazků.
Zatraktivnit povolání mělo uzákonění platů učitelů na úroveň 130 procent průměrné mzdy v Česku. Loni ale učitelé brali asi 109 procent průměrné mzdy.
Zaručit průměrný plat učitelů 75.000 korun měsíčně v roce 2029 patří mezi programové priority opozičního hnutí ANO. Volební program chce hnutí zveřejnit 4. září. STAN či koalice Spolu chtějí zavést kariérní systém pro učitele. Reformu platových tabulek a učitelský řád mají v programu i Motoristé.
Množství veřejných peněz, které jdou do školství, je dlouhodobě nízké, varuje Münich. Ochota investovat do školství podle něj nebude. "Potom je důvod přemýšlet, jak dostat do školství soukromé zdroje a jediný možný hlavní zdroj je školné,“ řekl. Aby bylo možné školné zavést, je podle něj nutné zreformovat systém finanční podpory studentů. Proti školnému jsou například Piráti.