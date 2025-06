Exmanželka Ivana Trojana prozradila důvody rozvodu: Bolel, ale nešlo to jinak

11. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Bývalá manželka slavného herce se rozpovídala konci manželství a přiznala, že jí rozvod vlastně svým způsobem pomohl.

Klára Trojanová si přišla popovídat do podcastu Čestmíra Strakatého a mluvila nebývale od srdce. Prozradila i pár podrobností o rozvodu se známým hercem Ivanem Trojanem, které si až doposud nechávala pro sebe.

Herečka se dlouhá léta prala s depresemi, o čemž se tak nějak všeobecně ví a ona sama se tématu nijak nestraní. Styl manželského soužití jí ale v boji s psychickými démony vůbec nepomáhal: „Já jsem patriarchální typ, prostě ráda následuju toho muže. Ale i tak člověk potřebuje slyšet: To, co děláš, je dobrý,“ prozradila s tím, že uznání jí zkrátka chybělo.

Rozvod s ní rozhodně zamával: „Musela jsem změnit svůj život. Musela jsem odejít od manžela, a to bylo hodně těžký. Nejsem vnitřně nastavená na to, že bych odcházela, že bych věci vzdávala, obzvlášť tyhle. Tohle si asi vnitřně nevyřeším nikdy,“ uvedla upřímně.

Zároveň je ale přesvědčená, že bez rozvodu by to nešlo a změna k lepšímu by nikdy nepřišla: „Jsem ale nastavená tak, že by člověk měl být s jedním partnerem, když to jde. Těžko se mi o tom mluví, o tom prozření, rozhodnutí, že to musím nějakým způsobem změnit, protože bych asi dál musela chodit na terapie a jíst prášky. Ta deprese by určitě neskončila,“ přemítá.

Klára je sama už tři roky a nad tísnivými ďábly už začíná pomalu vítězit. A pomohl ji například mimo jiné také zpěv: „Začala jsem chodit na zpěv a zpěv způsobil, že se něco ve mně přihodilo, otevřelo, něco jsem si vyřešila. A přestala jsem brát antidepresiva. Už je to pět let. Dělá mi to na psychiku moc dobře a hodně mě to naplňuje,“ přiznala už před nějakým časem v 7 pádech Honzy Dědka.