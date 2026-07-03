Exmanžel Belohorcové ukázal novou lásku, rovnou u toho pošpinil bývalku
3. 7. 2026 – 6:05 | Magazín | Jana Strážníková
Konec spekulacím, žádný tajný návrat k sobě se nekoná. Bývalý manžel Zuzany Belohorcové oficiálně potvrdil nový vztah.
Sice se občas vířila voda okolo spekulací, že by po velké krizi mohla ještě přijít záchrana, odpuštění a pokus manželství udržet, ale na tom nakonec nic nebude. Kdo si ještě hýčkal naději, že by Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek mohli najít nějakou společnou cestu, může se myšlenky směle vzdát.
Od slavné moderátorky žádná vůle k návratu cítit není a nic podobného neplánuje ani Hájek, který právě poprvé oficiálně ukázal novou přítelkyni a potvrdil tak vztah, o kterém se šuškalo už nějaký ten pátek.
Potvrdil tím veřejné tajemství, že našel štěstí se svou někdejší milenkou, Aleksandrou Kango. (Neplést s bouracím kladivem.)
Dvojice vyrazila na závody Formule 1 v Monaku: „1 rok už za námi. Děkuji za tvou podporu,“ psal Hájek ke společné fotce.
Dál už ale odměřené dekorum neudržel a v komentářích se neostýchal svou bývalou manželku po dvaceti letech vztahu celkem neomaleně špinit.
„Nelíbilo se mi, že vás vaše ex špinila. Myslela jsem, že má Zuzana úroveň. Ať to bylo, jak to bylo, tohle patří do soukromí,“ psala jedna z fanynek v komentářích.
„Jojo. To bylo přes čáru. Prostě zhrzená ženská,“ souhlasil nadšeně Hájek s kritikou někoho, koho opakovaně podváděl. Poté ještě dodal, že je rád, že má konečně vztah, kde mu nikdo neklade překážky do cesty, což si mnozí také vysvětlili jako rýpanec do Belohorcové.
Sama moderátorka situaci nekomentuje, podle dřívějších slov je ale především ráda, že má všechno za sebou: „Trošku mě mrzí, že jsem ten krok neudělala dříve. Že jsem čekala na to, než na manžela praskne několik nevěr, nejen jedna. Nikdy jsem ale předtím svého manžela s nikým nepřichytila. Nikdy jsem se mu nedívala do telefonu,“ uvedla před časem pro Super.cz.
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