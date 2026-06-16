Ewa Farna má něco, co mnoha celebritám chybí. Právě proto si získává srdce lidí
16. 6. 2026 – 13:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se řekne Ewa Farna, většina lidí si vybaví vyprodané haly, hity, které znají celé generace fanoušků, a jednu z nejúspěšnějších českých a polských zpěvaček současnosti. Letos navíc dokázala něco, o čem si většina interpretů může nechat jen zdát. Vyprodává jeden koncert za druhým a její vystoupení v Edenu patří mezi největší hudební události roku.
Jenže důvod, proč si Ewu lidé tolik váží, neleží jen v hudbě. Ve světě, kde se mnoho celebrit snaží působit dokonale, je Farna už roky jiná. A právě to z ní dělá osobnost, kterou fanoušci obdivují možná ještě více než samotnou zpěvačku.
Náhodné setkání na Václaváku ukázalo, jaká opravdu je
Začátkem června se na sociálních sítích začalo šířit video z Václavského náměstí. Mladá pouliční umělkyně zde zpívala píseň Měls mě vůbec rád, když se vedle ní zcela nečekaně objevila samotná Ewa Farna.
Nešlo o žádnou reklamní akci ani předem připravené překvapení. Zpěvačka se vracela z taneční zkoušky na své koncerty v Edenu, uslyšela vlastní píseň a zastavila se. Místo aby jen prošla kolem, spontánně se přidala ke zpěvu a několik minut sdílela pódium přímo na ulici s překvapenou dívkou.
Právě tenhle okamžik lidi zasáhl. Ne proto, že by šlo o hvězdu světového formátu. Ale protože v době pečlivě budovaných image ukázala něco mnohem vzácnějšího – obyčejnou lidskost.
Hvězda, která si na nic nehraje
Ewa Farna se pohybuje v showbyznysu od dětství. Na scéně je více než dvacet let a za tu dobu zažila úspěchy, o kterých většina umělců pouze sní. Přesto si zachovala schopnost působit normálně.
V rozhovorech opakovaně mluví o rodině, o svých pochybnostech i o tom, že navzdory úspěchu zůstává citlivým člověkem. Sama přiznala, že se stále dokáže rozbrečet radostí a že by nechtěla ztratit svou dětskou citlivost.
Fanoušci na ní oceňují právě to, že nepůsobí jako nedostupná celebrita z titulních stran magazínů, ale jako člověk, který se umí radovat z obyčejných věcí stejně jako oni.
Hejty řeší už roky. Nejčastěji od žen
Málokterá česká zpěvačka si prošla tak dlouhodobou veřejnou kritikou vzhledu jako právě Ewa Farna.
Od dospívání čelila komentářům o své postavě, váze i vzhledu. Zatímco mnohé celebrity pod tlakem podobných útoků mizí z veřejného prostoru, Farna se rozhodla jít opačnou cestou.
O svém těle začala otevřeně mluvit. Po narození dvou dětí opakovaně vysvětlovala, že její tělo pro ni není dekorací, ale nástrojem, který zvládá koncerty, mateřství i náročný pracovní režim. Veřejně se postavila proti neustálému posuzování ženského vzhledu a odmítla se řídit představami anonymních komentátorů na sociálních sítích.
Sama přitom přiznává, že kritika není vždy příjemná. Zároveň ale říká, že se ji díky rodině podařilo vybudovat zdravý vztah sama k sobě a naučila se hejty zvládat.
Právě v tom možná spočívá její síla.
Maminka dvou dětí, která neztratila sama sebe
Mnoho fanoušků vnímá Ewu Farnou nejen jako zpěvačku, ale také jako ženu, která dokázala skloubit rodinný život s mimořádně úspěšnou kariérou.
Česko-polská zpěvačka žije s manželem Martinem Chobotem a společně vychovávají dvě děti. Přestože koncertuje před deseti tisíci lidmi, často mluví o úplně běžných starostech rodičů a o tom, jak důležitou roli v jejím životě hraje rodina.
Možná právě proto působí na lidi tak autenticky, protože když Ewa Farna stojí na pódiu před deseti tisíci fanoušků, je hvězdou. Když ale potká na ulici neznámou dívku s kytarou, která zpívá její píseň, dokáže se zastavit a na pár minut být jednoduše člověkem.
A právě to je talent, který se nedá naučit ani vyzpívat.