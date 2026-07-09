Evropu už spaluje žár od západu: Dojde vlna veder i k nám? ČHMÚ zpřesňuje předpověď
9. 7. 2026 – 12:29 | Magazín | BS
Západ a pomalu i střed Evropy se chystá na další vlnu horkého vzduchu. Český hydrometeorologický ústav předpovídá, zda se máme chystat také.
Předpověď počasí evropského modelu ECMWF nabírá v posledních dnech konkrétnější tvar a vypadá to, že minimálně západní Evropa se o víkendu a v příštím týdnu nevyhne dalšímu žhavému náporu.
Teplota vzduchu nad Španělskem, Francií i západem Německa se v grafickém znázornění přelévá do fialových barev značících hodnoty ke čtyřicítce prakticky po celý příští týden.
A co my? Pokud se naplní scénář ECMWF, měli bychom dostat menší ochutnávku také, ale ne v plné síle. Nejtepleji by podle evropského modelu mělo být příští středu, kdy lze na většině území čekat teploty mezi 32 a 36 °C.
ČHMÚ je ve své předpovědi ještě zdrženlivější a zatím žádné výraznější teplotní výkyvy nečeká: „Až do konce tohoto týdne naše území bude pod vlivem výběžku vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Stále bude pokračovat slunečné a teplé počasí,“ píšou meteorologové.
„O víkendu budou přeháňky výjimečné, a pokud se vyskytnou, pak pravděpodobně budou jen slabé a to při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě území. Ranní tepoty budou klesat většinou na 15 až 10 °C, odpolední teploty budou vystupovat převážně nad letních 25 °C, a jen ojediněle překročí tropickou třicítku,“ pokračují.
„Velmi podobné počasí očekáváme i v první polovině příštího týdne. Rána budou už teplejší s teplotami kolem 15 °C, přes den se teploty budou pohybovat kolem 30 °C,“ dodávají.
Přímo v týdenní předpovědi na stránkách ČHMÚ pak pro polovinu a konec příštího týdne uvádějí teploty mezi 28 až 33 °C.
Středa 15.7. podle ECMWF: