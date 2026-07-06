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Evropu už spaluje další vlna veder. Naši meteorologové jsou ale zatím klidní

6. 7. 2026 – 13:33 | Magazín | BS

Evropu už spaluje další vlna veder. Naši meteorologové jsou ale zatím klidní
zdroj: Freepik
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Ze západu se na Evropu valí další vlna pekelných veder, zatím to ale vypadá, že by až nad naše území postoupit nemusela.

Žhavou vlnu veder, při které i o celý stupeň a půl nevydržel český absolutní teplotní rekord (nová hodnota činí 41,9 °C), máme všichni v živé paměti. A při pohledu na vývoj na západě a jihozápadě Evropy by se nabízel dotaz, zda se takhle náhodou nemáme připravit na další.

Španělsko, Francie a západní polovina Německa se totiž na současných reportech i výhledových předpovědích evropského modelu ECMWF barví do tmavorudé až fialové barvy, která značí teploty ke 40 °C.

Pokud se ale kalkulace ECMWF naplní, až nám by tato vlna veder dorazit nemusela.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu máme čekat spíše chladnější týden, na jehož konci se ale začne oteplovat a mohli bychom občas vidět i nějakou tu tropickou třicítku.

„Začátek týdne přinese velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, v úterý pak srážky čekáme hlavně v severovýchodní polovině území. Od středy počítáme s rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou do Evropy střední, proto bude ubývat srážek a také oblačnosti,“ uvádí ČHMÚ na sociální síti.

„Zatímco pondělí nepřinese moc vysoké odpolední teploty, kdy je čekáme mezi 20 a 24 °C a na severu bude místy jen kolem 18 °C, v úterý už se budou pohybovat většinou kolem pětadvaceti stupňů. Větrnější středa trend rostoucích teplot přeruší, ale od čtvrtka se bude dál oteplovat a o víkendu si to teploty zamíří až na 31 stupňů v nejteplejších oblastech,“ dodávají meteorologové.

Podobný výhled nabízí i agregát AccuWeather: Ten předpovídá teploty mezi 23 až 30 °C prakticky pro celý zbytek měsíce.

Předpověď na příští víkend podle ECMWF:

ecmwf 06072026 zdroj: ECMWF

Tagy:
počasí horko vedro předpověď počasí jak bude weather meteorologové
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, ECMWF
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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