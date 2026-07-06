Evropu už spaluje další vlna veder. Naši meteorologové jsou ale zatím klidní
6. 7. 2026 – 13:33 | Magazín | BS
Ze západu se na Evropu valí další vlna pekelných veder, zatím to ale vypadá, že by až nad naše území postoupit nemusela.
Žhavou vlnu veder, při které i o celý stupeň a půl nevydržel český absolutní teplotní rekord (nová hodnota činí 41,9 °C), máme všichni v živé paměti. A při pohledu na vývoj na západě a jihozápadě Evropy by se nabízel dotaz, zda se takhle náhodou nemáme připravit na další.
Španělsko, Francie a západní polovina Německa se totiž na současných reportech i výhledových předpovědích evropského modelu ECMWF barví do tmavorudé až fialové barvy, která značí teploty ke 40 °C.
Pokud se ale kalkulace ECMWF naplní, až nám by tato vlna veder dorazit nemusela.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu máme čekat spíše chladnější týden, na jehož konci se ale začne oteplovat a mohli bychom občas vidět i nějakou tu tropickou třicítku.
„Začátek týdne přinese velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, v úterý pak srážky čekáme hlavně v severovýchodní polovině území. Od středy počítáme s rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou do Evropy střední, proto bude ubývat srážek a také oblačnosti,“ uvádí ČHMÚ na sociální síti.
„Zatímco pondělí nepřinese moc vysoké odpolední teploty, kdy je čekáme mezi 20 a 24 °C a na severu bude místy jen kolem 18 °C, v úterý už se budou pohybovat většinou kolem pětadvaceti stupňů. Větrnější středa trend rostoucích teplot přeruší, ale od čtvrtka se bude dál oteplovat a o víkendu si to teploty zamíří až na 31 stupňů v nejteplejších oblastech,“ dodávají meteorologové.
Podobný výhled nabízí i agregát AccuWeather: Ten předpovídá teploty mezi 23 až 30 °C prakticky pro celý zbytek měsíce.
Předpověď na příští víkend podle ECMWF: