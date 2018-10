Evropský soud přikázal Polákům pozastavit uplatňování sporného zákona

ANO, ODS, KDU-ČSL a Zelení s TOP 09, SNK-ED a STAN podepsali v Novém Jičíně koaliční smlouvu . V devítičlenné radě bude mít tři zástupce hnutí ANO a stejný počet Zelení s TOP 09, SNK-ED a STAN. Dva radní budou z řad lidovců a jeden za ODS. ČTK to řekl Stanislav Kopecký (ANO), který bude novým starostou.

Právní zástupci ČSSD jsou připraveni jednat s dědici advokáta Zdeňka Altnera o kauze Lidový dům . Reagovali tak na návrh dědiců, aby strana stáhla dovolání výměnou za to, že jí poskytnou čtyři měsíce na uhrazení dlužné částky, aby nehrozila exekuce jejího majetku. Podle vyjádření právníků ČSSD ale sociální demokracie má peníze na úhradu dluhu a exekuce nehrozí.

Dohodnutou koalici nebo už podepsanou koaliční smlouvu mají zhruba dva týdny po volbách na více než desítce z takzvaných velkých radnic. Naopak jasno zatím není například na Praze 3, 8, 11 nebo 14. Vyplývá to jednání zástupců politických stran a uskupení.

Ministerstvo práce ještě letos předloží návrh vládního nařízení na zvýšení životního minima . Resort bude prosazovat, aby se částka zvedla od ledna příštího roku. Ministerstvo to uvedlo ve svém plánu legislativních prací, který připravilo pro sněmovní sociální výbor. O případném navýšení rozhodne pak kabinet.

Česko je pro Německo klíčovou zemí ve střední Evropě. Po pátečním jednání s novým českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem v Berlíně to prohlásil jeho německý kolega Heiko Maas. Dodal, že Evropa musí mluvit jedním jazykem a převzít větší zodpovědnost. Petříček pak označil Německo za nejvýznamnějšího partnera Česka.

Ministerstvo zemědělství (MZe) navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech . Obsahuje to novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež prošla meziresortním připomínkovým řízením. MZe v současnosti vypořádává připomínky, po čemž bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu, uvedl v pátek úřad.

Výkonný výbor KSČM nevyzval předsedu Vojtěcha Filipa, aby kvůli výsledkům strany v posledních volbách rezignoval. Filip to řekl po pátečním jednání výboru. Odmítl i možnost mimořádného sjezdu strany. Ani na sobotním ústředním výboru strany nehodlá požádat o důvěru, jak to má v úmyslu vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček na souběžném zasedání ČSSD

