Evropské komisi nestačila odpověď ohledně Babišova střetu zájmů, dotace neproplatí
26. 5. 2026 – 6:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropské komisi (EK) nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).
Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc. EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Vyjádření premiéra ČTK zjišťuje.
Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že komise ve svém dopise Česko varovala, že podle mnohých expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává v konfliktu.
Česko v půlce března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v ČR dodržována česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. "Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech," odpověděl podle iROZHLASu minulý týden Sobral.
Evropská komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu Evropské komise to již učinila firma Kostelecké uzeniny.
"České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi od 9. prosince 2025 (den Babišova jmenování premiérem), pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoli organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené," píše podle Seznam Zpráv v dopise Sobral. Zdůraznil, že nezáleží na tom, jestli firmu Babiš vložil do svěřenského fondu. "Toto by mělo platit, dokud nebudou otázky zcela vyjasněny," dodal. České instituce tak podle serveru sice holdingu Agrofert mohou peníze dále posílat, avšak riskují, že podporu ve finále zaplatí výhradně český státní rozpočet.
Podle poslance a bývalého předsedy Pirátů jde o legitimní postoj Evropské komise. "Ostatně Babiš dotace čerpal neoprávněně už v minulosti. A i teď Babiš tlačí dotační úřady k tomu, aby dotace Agrofertu dál přidělovaly," sdělil ČTK. Upozornil, že s Piráty podali trestní oznámení čítající 100 příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi. "Budeme jim doručovat další analytické podklady. A chystáme i další kroky," dodal Bartoš.
Seznam Zprávy dříve uvedly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.