Evropa stojí po boku Arménie, uvedla von der Leyenová. EU chystá balíček podpory
4. 6. 2026 – 17:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropa stojí pevně po boku Arménie, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po telefonickém hovoru s arménským premiérem Nikolem Pašinjanem.
Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. V souvislosti s ruskými omezeními dovozu arménských produktů připravuje EU balíček okamžité ekonomické podpory v hodnotě 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč). Další prostředky budou podle von der Leyenové následovat.
"Rozšířením vývozních omezení na arménské výrobky Moskva zneužívá ekonomické vztahy k vyvíjení politického tlaku. Tento scénář známe až příliš dobře," uvedla šéfka komise. "Není to nic jiného než ekonomický nátlak, což je nepřijatelné," doplnila.
Omezení se týkají dovozu arménských květin, ovoce a zeleniny, ryb i dalších potravin do Ruska. Moskva věc oznámila jen několik dní před parlamentními volbami, které se v kavkazské zemi konají 7. června. Rusko se v poslední době snaží zabránit Pašinjanovu úspěchu v hlasování. Už dříve Moskva pohrozila vypovězením výhodné smlouvy o dodávkách plynu. O víkendu si také ruské ministerstvo zahraničí povolalo ke konzultacím velvyslance v Jerevanu.
EU chystá opatření týkající se usnadnění obchodu s některými arménskými produkty, zejména v oblasti zemědělského a potravinářského průmyslu a praktické podpory postižených odvětví. V pátek má podle šéfky Evropské komise do Lotyšska dorazit zásilka 10.000 arménských květin, další mají následovat.
Na pozadí vyostření vztahů mezi Moskvou a Jerevanem je snaha Arménie o přibližování k Evropské unii a o možný vstup do evropského bloku. Ruský prezident Vladimir Putin dříve vzkázal Jerevanu, že se nemůže stát členem EU a zároveň zůstat v Ruskem vedeném ekonomickém uskupení Euroasijská hospodářská unie (EAHU). Podle Putina směřuje Arménie cestou Ukrajiny.
Arménie vyčítá Rusku, že ji neochránilo za bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Ten v roce 2023 při bleskové vojenské operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů.