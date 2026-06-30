Evropa se mění v rozpálenou pec. Padaly rekordy přes 40 °C a odborníci varují, že nejhorší ještě nemusí být za námi
30. 6. 2026 – 13:35 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Evropa zažívá jednu z nejextrémnějších vln veder v novodobé historii. V několika zemích už teploměry překonaly hranici 40 °C a meteorologové varují, že vysoké teploty budou pokračovat i v dalších dnech. Úřady vydávají červené výstrahy a lékaři doporučují omezit pobyt venku na minimum.
Nejkritičtější situace panuje ve střední a východní Evropě. Rekordní teploty zaznamenaly Německo, Česko, Polsko, Maďarsko i Rakousko. Více než 190 milionů Evropanů čelí teplotám přesahujícím 35 °C. Nebezpečné nejsou jen odpolední maxima, ale také tropické noci, kdy se organismus nedokáže ochladit.
Vedra už mají tragické následky
Ve Francii zdravotníci evidují přibližně tisíc úmrtí spojovaných s rekordními teplotami, především mezi seniory. Také v dalších evropských zemích přibývá kolapsů z přehřátí a úpalů. Lékaři upozorňují, že riziko nehrozí jen dětem nebo seniorům, ale každému, kdo podcení pitný režim nebo zůstává dlouho na přímém slunci.
Města se mění v rozpálené pasti
Vedra komplikují dopravu i běžný život. V Německu omezují provoz vysoké teploty, v Chorvatsku hasiči bojují s požáry a řada evropských měst otevírá ochlazovací centra. Odborníci zároveň upozorňují na takzvaný tepelný stres, který je ve velkých městech kvůli rozpálenému betonu a asfaltu ještě výraznější.
Jedna chyba může skončit kolapsem
Lékaři doporučují vyhýbat se pobytu venku mezi 11. a 17. hodinou, pravidelně pít vodu, nosit světlé oblečení a nikdy nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech. Pokud se objeví silná bolest hlavy, závratě nebo zmatenost, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Podle klimatologů nejsou podobné vlny veder výjimkou. Evropa se otepluje rychleji než většina ostatních kontinentů a extrémně horká léta budou podle vědců stále častější.