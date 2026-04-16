Evropa má šest týdnů než dojde letecké palivo. Hrozí rušení letů
16. 4. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Evropa se může velmi brzy ocitnout v situaci, která zásadně zasáhne leteckou dopravu. Podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola má kontinent zásoby leteckého paliva jen přibližně na šest týdnů.
Důvodem je pokračující konflikt s Íránem, který narušil dodávky ropy a plynu přes strategicky klíčový Hormuzský průliv. Právě tudy běžně proudí významná část světových energetických surovin, a jeho omezení má okamžité dopady na globální trh.
Birol situaci označil za bezprecedentní. Podle něj jde o „největší energetickou krizi, jaké jsme kdy čelili“, která může mít dalekosáhlé důsledky pro světovou ekonomiku.
Dopady se už nyní projevují růstem cen paliv, plynu i elektřiny. Nejtvrdší ránu podle něj pocítí především asijské státy závislé na dovozu energie z Blízkého východu. Evropa a Amerika však budou následovat.
Lety mohou začít mizet velmi brzy
Nejviditelnější dopad pro běžné lidi se může projevit v letecké dopravě. Pokud se situace rychle nezlepší, mohou aerolinky začít rušit spoje kvůli nedostatku paliva.
Podle Birola by první takové případy mohly přijít „velmi brzy“. Letové řády by se tak mohly začít rozpadat, zejména na méně vytížených trasách, kde se provoz stane ekonomicky neudržitelným.
Hlavním bodem celé krize je právě Hormuzský průliv, jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů pro ropu a plyn na světě. Konflikt v regionu vedl k omezení nebo přerušení dodávek, což okamžitě zasáhlo globální energetické trhy.
Tato situace ukazuje, jak silně je svět – a zejména Evropa – závislý na stabilních dodávkách z Blízkého východu. Krize se přitom netýká jen letecké dopravy. Očekává se další růst inflace a zpomalení ekonomického růstu. Vyšší ceny energií se promítnou prakticky do všech sektorů ekonomiky. Čím déle konflikt potrvá, tím vážnější mohou být následky. I v případě rychlého uklidnění situace bude návrat k normálu trvat měsíce.