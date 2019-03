Evropa, jak ji známe, vymírá. Evropanky 'zachraňují' planetu a nerodí

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Mít dítě je to nejhorší, co můžete pro planetu udělat, tvrdí poblázněné aktivistky. Máme snad vymřít, abychom zachránili Zemi?

Při pohledu na demografická čísla se dá říct, že Evropa, jak ji známe, mizí, že páchá populační sebevraždu. Z dat statistického úřadu Eurostat je patrné, že Evropanky nerodí tolik, aby zachovaly populaci.

Za hranici zachování populace je pokládána hodnota 2,1 dítěte na ženu. Průměrná míra porodnosti v Evropské unii je hluboko pod ní, má hodnotu 1,58 dítěte. (Češky s 1,57 dítěte se řadí k průměru.) Motivace k vyšší porodnosti, včetně vyšších rodičovských příspěvků, selhávají, a tak evropskou populaci 'zachraňují' imigranti.

Přes tento znepokojivý trend ženy hledají důvod, proč nerodit. Některé ho nacházejí v ušlechtilé myšlence zachránit životní prostředí.

Ejhle, ten capart nám dělá emise!

Zpěvačka Blythe Pepinová založila v Británii hnutí BirthStrike, sdružující ženy, ale i muže, kteří odmítají mít děti, protože svět se podle nich řítí do záhuby. Planeta je prý přelidněna a děti by čekalo jen nesnesitelné utrpení.

"Jsem zděšena. Planeta a příroda kolabují… Obávám se, že tady není budoucnost, že tady nebude život," říká Pepinová (viz video).

Stejné obavy popisuje ve své knize 'Osvobození od dětí namísto bezdětnosti' (Kinderfrei statt kinderlos) Němka Verena Brunschweigerová. Tvrdí, že dítě je to nejhorší, co může člověk provést životnímu prostředí.

Také některé Češky volí 'klimatickou bezdětnost'. "Do současného světa je těžké přivést potomka. Klimatická změna znamená, že by se narodil do světa, kde bude těžké vypěstovat jídlo, kde bude bída a války, kde se všechno radikálně zhorší. Takže jsem si řekla, že tohle nikomu neudělám a věnuju život snaze o odvrácení téhle katastrofy," cituje web iRozhlas.cz. jednu z nich, Annu Bromovou z týmu veřejné ochránkyně práv.

Na druhé straně Atlantiku se k těmto hlasům přidala levicová kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová. "Svět skončí do dvanácti let, pokud neotočíme loď," tvrdí tato Američanka.

Raději zadržet dech?

Není nadto, když tyhle myšlenky máte vědecky podložené. A tak Kate Galbrightová z ekonomické rubriky deníku New York Times upozorňuje na studii, v níž Paul Murtaugh a Michael Schlax z Oregonské státní univerzity odhadují, že každé americké dítě je ročně spojeno s emisemi více než dvaceti tun oxidu uhličitého. Emise jsou důsledkem dýchání (za 24 hodin vypustí člověk do ovzduší kilogram oxidu uhličitého), ale především užívání služeb a spotřeby výrobků.

Galbrightová z toho vyvozuje stejný závěr jako Brunschweigerová: Vůbec nejhorší věc, kterou můžete životnímu prostředí udělat, je rodit.

Mezi novináři není s tímto varováním sama. Environmentální analytik britského deníku Guardian Damian Carrington nabádá čtenáře: "Chcete bojovat proti klimatickým změnám? Mějte méně dětí."

Každý rodič nese podle Carringona odpovědnost za polovinu celoživotních emisí oxidu uhličitého svého dítěte. A také za čtvrtinu emisí vnuka, osminu emisí pravnuka…

Drazí rodiče, už je vám jasné, čím a kolik jste se provinili?

Varování falešných proroků

Déjà vu, mohli by si říct dříve narození. Blbou náladu 'odpovědných' a bezdětných i jejich iniciativy ve prospěch planety jsme přece už zažili.

Upozorňuje na to třeba Dán Bjørn Lomborg. Autor knihy Skeptický ekolog, která rozvířila celosvětovou debatu o životním prostředí, v příspěvku na webu Project Syndicate připomíná, že před padesáti lety tvůrci veřejného mínění (opinion makeři) z Římského klubu věštili konec lidstva. A leckoho tím dokázali pobláznit.

Vědci ze zmíněného spolku varovali, že lidstvo brzy vyčerpá zásoby surovin, zejména ropy a plynu. Zasazovali se o to, aby vlády zastavily hospodářský růst a lidé omezili spotřebu a měli míň dětí.

Američané, kteří si jejich slova vzali k srdci, založili v roce 1972 Národní organizaci nerodičů a bezdětných aktivistů (The National Organization for Non-Parents and Childfree Activism), která prohlašovala dobrovolnou bezdětnost za odpovědný přístup k lidstvu a planetě.

Lidstvo ale spotřebu surovin nijak neomezilo, naopak zvýšilo. No a vidíte – ropa, o které experti tvrdili, že bude vyčerpána do konce dvacátého století, je dvě desítky let poté dosud v zemi. A je jí tam nejspíš ještě tolik, že ji lidstvo ani nevyčerpá, protože dřív přesedne do elektromobilů.

Normální je vychovávat děti

Je užitečné občas se ohlédnout za starými proroctvími a připomenout je 'zoufalkám'. To neznamená, že máme brát na lehkou váhu změny podnebí a hrozby, které vyplývají z globálního oteplování, natož je popírat.

Investujme do výzkumu a vývoje šetrných technologií, do obnovitelných energií. Prosazujme technická řešení, která za sebou zanechávají co nejmenší, nebo ještě líp žádnou uhlíkovou stopu. Technický pokrok dokázal v minulosti vyřešit mnohé zdánlivě neřešitelné problémy. Nezastrašujme ale potenciální rodiče, neodrazujme je od touhy mít děti.

Mít či nemít děti by mělo být svobodnou volbou každé ženy. Pro živočichy je však přirozené plodit potomky a v lidském společenství platí jejich výchova (i k ochraně přírody) za jednu z nejužitečnějších věcí, kterou může člověk dělat.

Prohlásíme to za zločin na matce přírodě?