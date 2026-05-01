Evropa by se měla stát nezávislou na USA, řekl Pavel v rozhovoru se CNN
1. 5. 2026 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spojené státy a Evropa se navzájem potřebují, ale nikdy nebyly rovnými partnery, řekl Petr Pavel v rozhovoru s britsko-íránskou novinářkou televizní stanice CNN Christiane Amanpourovou.
Evropa by se podle českého prezidenta měla stát nezávislou na Spojených státech, aby mohla být dobrým partnerem, avšak s jasnou preferencí pracovat společně. Pokud se ovšem Američané rozhodnou v NATO nepodílet se na evropské obraně, Evropané by měli být schopni zajistit si ji sami. Amanpourová s prezidentem mluvila v pondělí na konferenci Money Money Money, kterou v Praze pořádala stanice CNN Prima News.
"Evropa musí dospět, získat vlastní schopnosti. Být partnerem znamená být nezávislým," prohlásil prezident. USA i Evropa by podle něj měly ideálně být stejně silné a nezávislé. Evropský pilíř NATO by přitom podle Pavla měl být schopen jednat samostatně. Obě strany Atlantiku by však zároveň měly vždy upřednostňovat spolupráci.
Pavel odpovídal na otázku Amanpourové, zda se obává, že by se NATO mohlo rozpadnout, a to i v souvislosti s kritickými postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa k transatlantické alianci. Trump na začátku dubna řekl, že zvažuje stažení Spojených států z NATO poté, co se spojenci nepřidali k jeho válce s Íránem. Evropské spojence kvůli tomu opakovaně kritizuje.
Pavel se proti kritice ohradil. "Evropské země byly obviněny, že nepřišly na pomoc, ale jak jsme mohli, když jsme na začátku nebyli přizváni?" řekl český prezident s odkazem na to, že USA společně s Izraelem. zaútočily na Írán, aniž by to konzultovaly s evropskými spojenci.
"Vím, jak těžké je říct prezidentu Trumpovi něco, co nechce slyšet," odpověděl Pavel na otázku, zda ho znepokojuje Trumpovo vyhrožování spojencům či to, že je označil za zbabělce. Na dotaz, zda to sám zažil, Pavel odpověděl, že neměl tu příležitost. Šéf Bílého domu podle něj potřebuje slyšet, že Evropané nejsou nepřáteli Washingtonu, i když mají odlišný názor.
Evropské země by podle Pavla byly mnohem ochotnější zapojit se například podpůrnými operacemi k zajištění plavby Hormuzským průlivem, kdyby je od začátku Spojené státy do svého rozhodování zahrnuly. Američané s evropskými zeměmi nejednali jako se spojenci a nyní je viní z toho, že jsou zbabělci, řekl prezident.
Cestou k ukončení války na Blízkém východě podle něj budou diplomatická jednání. Pavel se rovněž vyjádřil k válce na Ukrajině. Pro americkou vládu se konflikt s Íránem stal zřejmou prioritou, což Rusku dává příležitost si oddechnout a obnovit schopnost vést válku, míní prezident.
"Nemyslím si to," odpověděl zároveň Pavel na otázku, zda může Rusko válku na bojišti vyhrát. Zmínil velké ztráty v řadách ruských vojáků a únavu, kterou podle něj Rusové z války pociťují. Pro Moskvu bude podle Pavla čím dál těžší Rusy přesvědčit, že je v jejich zájmu ve válce pokračovat.