Evakuace lodi s hantavirem začne v neděli ráno u Tenerife, tvrdí provozovatel
10. 5. 2026 – 9:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evakuace lidí z výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, začne v neděli v 9:00 SELČ.
Uvedl to v prohlášení dnes večer provozovatel lodi, společnost OceanWide Expeditions, která do samotné operace ale není zapojená. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife, kde evakuace začne, o několik hodin dříve. Operace v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává obavy. Starosta města Santa Cruz si dnes podle španělské veřejnoprávní stanice TVE postěžoval, že evakuace pasažérů se mohla uskutečnit na Kapverdách, odkud výletní loď směrem k ostrovu vyplula. Podle vlády ale evakuovaní nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli.
Úřady původně informovaly, že loď dopluje k Tenerife v rozmezí od 5:00 do 7:00 SELČ, podle provozovatel se tak stane v 6:30 SELČ. Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla.
Server regionálního deníku Ideal uvedl, že 189 pracovníků přístavu, kam loď míří, plánuje nepřijít v den jejího připlutí do práce. Už v pátek protestovali před kanárským parlamentem v Santa Cruz, aby vyjádřili svůj strach z příjezdu plavidla, které by pro ně mohlo představovat zdravotní riziko. "Jsme nešťastní z představy, že bychom měli pracovat v přístavu bez bezpečnostních opatření nebo informací, když se blíží loď s nákazou," řekla v pátek podle stanice BBC jedna z pracovnic v přístavu. Někteří z jejích kolegů vyhrožovali, že připlutí plavidla budou bránit, pokud jejich podmínky nebudou splněny. "Pokud má loď zastavit tady, může tak učinit, ale s nezbytnými opatřeními. Místním lidem je třeba sdělit, jak se jich to dotkne a jak budou cestující přepravováni. Především potřebujeme jistotu," dodala.
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který dnes večer dorazil na Kanárské ostrovy, ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu. "Toto není další covid. Současné riziko hantaviru pro veřejné zdraví zůstává nízké," napsal v otevřeném dopise adresovaném obyvatelům ostrova. "Osobně jsem poděkoval premiérovi Pedru Sánchezovi za rozhodnutí Španělska přijmout tuto loď. Nazval jsem to aktem solidarity a morální povinností, protože tím to přesně je," dodal podle agentury AFP šéf WHO.
V neděli budou na ostrov vyslány evakuační lety z Německa, Francie, Belgie, Irska, Nizozemska, Británie a USA. Pro zbývající občany evropských zemí vyslala dvě letadla také Evropská unie. Na palubě lodi podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Na nákazu zemřeli tři cestující. Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí, podle dřívějších informací žádný z České republiky.
Soud v Madridu dnes povolil nařídit karanténu 14 Španělů, kteří jsou na lodi. "Riziko nákazy pro obyvatelstvo je nízké," řekla dnes na tiskové konferenci Garcíaová, která kritizovala šíření poplašných informací. "Opatření zamezí jakémukoliv kontaktu s kanárským obyvatelstvem, kterému nic nehrozí," uvedl ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska. Jako první by se podle plánu měli dostat na pevninu Španělé a pak občané dalších zemí, podle toho jak budou přistavená evakuační letadla. Kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.