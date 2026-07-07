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Eva Toulová snad poprvé nešokovala oblečením. Neměla na sobě totiž vůbec nic

7. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Eva Toulová snad poprvé nešokovala oblečením. Neměla na sobě totiž vůbec nic
zdroj: Profimedia.cz
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Místy nadějná režisérka vytasila outfit ve stylu chytré horákyně. Zapomněla ale na onu oblečenou polovinu.

Když zrovna Eva Toulová nevytváří kinematografické majstrštyky, s velkou oblibou obráží společenské akce, na nichž se obléká do tematických a řekněme... celkem svojských oblečků.

S odhalováním nahoty nemá žádný větší problém, naopak ji to baví a užívá si provokovat širé okolí. Což, vzhledem k tomu, že se o jejím odění neodění píše prakticky pokaždé, když vytáhne paty z domu, funguje zkrátka na jedničku.

Když ale nechá paty doma, dějí se občas ještě divočejší věci. Ani Eva totiž (zatím) nevyrazila do společnosti vyloženě nahá, na Instagram občas ale něco podobného přistane.

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A tak můžeme s klidem říct, že Eva tentokrát nešokovala oblečením, protože na sobě zkrátka prostě a dobře žádné neměla. Na první pohled to tak možná nevypadá, ale plavky (nebo co), které má režisérka na sobě, jsou nakreslené a slepené z korálků přímo na kůži.

„Čmárám po sobě poměrně často a v rámci včerejšího supervedra bych na balkóně s další vrstvou navíc nevydržela, tak mě napadlo nakreslit si plavky na holé tělo,“ chlubila se pro Super.cz.

„Plavky jsem si namalovala svým domácím líčením, především rtěnkou a tužkou na oči, a doplnila pár nalepovacími kamínky pro blyštivější efekt. Jsou to teda takové poloplavky sahající jen tam, kam jsem dosáhla, ale skvěle jsem se na nich kreativně vyřádila,“ pokračovala.

„Čekala jsem, že se hned rozmažou, ale nakonec mi vydržely dobrého půl dne, než je sprcha smyla,“ raduje se.

Fotky najdete u zmíněného magazínu, případně v Eviných příbězích na Instagramu, dokud nezmizí.

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Příspěvek sdílený Eva Toulová (@evatoulova)

Tagy:
tělo režisér sexy fotky nahá
Zdroje:
Instagram, Super.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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