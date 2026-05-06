Eva Toulová opět úřaduje: Na křest knihy si na sebe oblékla... knihu
6. 5. 2026 – 10:12 | Magazín | Jana Strážníková
Eva nezklamala a kdo čekal módní divočinu, odcházel zcela spokojen.
Upřímně, naší nejplodnější režisérce Evě Toulové bychom klidně mohli věnovat celý dedikovaný web a stejně by pořád bylo o čem psát.
Pravda, o kvalitních filmech by to nejspíš nebylo, protože Eva pravidelně točí kusy, které se pak na ČSFD povážlivě blíží jednocifernému diváckému skóre. Ale prostoje mezi kinematografickými ránami nezlomná režisérka pravidelně vyplňuje divokým módním bizárem. A ten se jen tak neokouká.
Dělá to samozřejmě zcela schválně, jak ostatně zmínila už při celé řadě příležitostí: V odhalených modelech je jí dobře, provokuje ráda a především uznává filozofii, že si každý může nosit, co chce. Což, ruku na srdce, je samozřejmě naprostá pravda.
Požehnání a prokletí v jednom představuje fakt, že „co chce“ je v Evině podání dost často celkem hrůzostrašný bizár. Pokud tedy není rovnou nahá.
Toulová nedávno obdařila svět i knihou, když napsala o životě majitelky estetické kliniky Petry Řehořkové. Kniha nese název Obyčejná bohyně a autorka přišla na křest, jak je jejím zvykem, oháknutá, až padaly čelisti.
Je celkem známé, že se Eva snaží volit tematické tóny, problém je, že většinou mívají nuance jemné jak dopad bouracího kladiva. Což se přesně stalo i nyní. Křtila se kniha. Tak si Toulová oblékla... knihu. Rafinované.
Dílo jako takové vznikalo v blízké spolupráci Toulové a Řehořkové. Krom autorky ji do obchodního centra Arkády přišla pokřtít i řada dalších osobností: Třeba olympionička Katka Neumannová, herečka Jana Paulová či zpěvačka Heidi Janků.