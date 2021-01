EU uzavřela kontrakty na vakcíny moc pozdě, tvrdí šéf společnosti AstraZeneca (AKTUALIZOVÁNO)

Potíže s dodávkami vakcín v Evropské unii ve srovnání s Británií souvisejí s tím, že EU uzavřela kontrakty o tři měsíce později než Londýn. V rozhovoru s italským listem La Repubblica to řekl šéf britsko-švédské společnosti AstraZeneca Pascal Soriot. Firma podle něj neměla čas přizpůsobit výrobu.

AstraZeneca vakcínu vyvinula ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a Británie ji k použití schválila koncem prosince. V USA se očekává schválení někdy v dubnu, protože se čeká na prokázání účinnosti u starších lidí. Německá média uvedla nedávno, že účinnost u lidí nad 65 let je jenom osm procent, což ale firma popřela.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla látku doporučit k podmínečnému užívání v pátek a po schválení Evropskou komisí by se tak vakcíny AstraZeneky mohly stát třetí očkovací látkou v unii. Dosud se očkuje vakcínami firem Moderna a Pfizer/BioNTech.

Soriot přiznal, že jsou problémy s dodávkami, ale označil je za potíže "prořezávajících se zubů". "Kontrakty s Británií byly podepsány o tři měsíce dříve než s EU, takže jsme měli v případě Británie tříměsíční náskok na to, abychom problémy řešili. V případě EU máme tříměsíční zpoždění," řekl Soriot.

V EU sílí kritika AstraZeneky za nedodržení objemu dodávek vakcíny pro první období, jak se obě strany dohodly. Důvodem jsou podle firmy nutné úpravy vakcíny s ohledem na mutace koronaviru. Snížení dodávek do konce března má být až 60procentní, země EU by tak měly od této firmy dostat do tohoto období 31 milionů dávek. Firma ale snižuje dodávku i mimo Evropu.

Evropská komise připravuje pravidla, podle nichž by všechny firmy vyrábějící vakcíny v unii musely povinně oznamovat vývoz očkovacích látek mimo její území. Návrh nové normy se chystá Brusel představit ještě tento týden.

V úterý přibylo v Česku 9144 případů nákazy, vláda večer projedná změny systému PES

Podle denního nárůstu nově zachycených případů covidu-19 pandemie v Česku dále zpomaluje. V úterý přibylo 9144 potvrzených případů koronaviru, podíl pozitivních testů ovšem stoupl na 31,66 procenta z pondělních 24 procent. Vyšší byl naposledy 10. ledna.

Nemocniční péči vyžadovalo 6043 pacientů, z toho je téměř tisíc ve vážném stavu. Aktuálně se s koronavirovou nákazou potýká téměř 99 000 lidí. Laboratoře od březnového začátku epidemie odhalily přes 956 000 nakažených, celkem v Česku zemřelo 15 791 nakažených.

Na zatíženost nemocnic se odvolává ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při přechodu do nižšího, čtvrtého stupně rizika protiepidemického systému PES. V zemi už měsíc platí opatření podle nejvyššího pátého stupně, přičemž hodnota skóre odpovídá 14 dní čtvrtému. Index protiepidemického rizika PES je druhý den na 68 bodech.

Blatný chce v systému PES zohlednit mimo jiné právě stav v přetížených nemocnicích. Zmírnění opatření podmiňuje tím, že hospitalizovaných pacientů s covidem nebude více než 3000 a počet pacientů na jednotkách intenzivní péče klesne pod 450. Změny v protiepidemickém systému PES večer projedná vláda.