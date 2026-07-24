EU očekává, že Washington bude dodržovat obchodní dohodu
24. 7. 2026 – 10:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská unie očekává, že Spojené státy budou i nadále dodržovat obchodní dohodu uzavřenou loni, i když administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila nová cla.
S odkazem na mluvčího Evropské komise (EK) to dnes uvedla agentura Reuters. Mluvčí ale dodal, že podoba cel odpovídá loňské obchodní dohodě. Washington zavedení cel zdůvodňuje tím, že někteří obchodní partneři dostatečně nevymáhají zákaz dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce.
Washington oznámil, že od půlnoci místního času, tedy od dnešních 6:00 SELČ, zavádí na šest desítek zemí cla ve výši deseti procent a 12,5 procenta. Jde o země, které tvoří přes 90 procent dovozu zboží do USA.
Evropská unie patří podle Reuters mezi omezený počet obchodních partnerů Spojených států, u nichž se nová cla nepřipočítávají ke stávajícím clům podle doložky nejvyšších výhod (MFN). Nová opatření zároveň znovu zavádějí dodatečné celní výjimky pro EU, například pro korek a diamanty, vedle už dříve osvobozených letadel a leteckých součástek, generických léčiv a účinných farmaceutických látek.
"Evropská unie pozitivně hodnotí skutečnost, že tento výsledek je v souladu s americkými celními závazky dohodnutými ve společném prohlášení EU a USA," uvedl mluvčí komise. Dodal, že jde o "pozitivní impuls" pro pokračování jednání o dalších možných celních výjimkách a prohloubení vzájemné spolupráce.
Unie podle mluvčího očekává, že Washington bude i nadále dodržovat podmínky dohody. "Evropská unie už splnila svou část," uvedl mluvčí. Dodržování dohody je podle něj "nezbytné pro to, aby naše trhy i nadále měly tolik potřebnou stabilitu a předvídatelnost". Evropská unie už dříve odmítla tvrzení Washingtonu, že nepodniká dostatečné kroky proti nucené práci.
Obchodní dohoda mezi EU a USA byla uzavřena loni v červenci v golfovém resortu Turnberry ve Skotsku, který patří Trumpovi. Na základě této dohody se Evropská unie zavázala zrušit dovozní cla na americké průmyslové výrobky, zatímco Spojené státy zavedly 15procentní clo na většinu zboží dováženého z EU.